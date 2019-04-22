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"Kıdem tazminatı sistemini daha ileriye götürmeye varız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 12:33 | Son Güncelleme

Hak-İş Genel Sekreteri Osman Yıldız: - "Bir konuda mağduriyet, sıkıntı varsa, bir konuda çark dönmüyorsa işte orada Hak-İş inisiyatif alır. Bugün kıdem tazminatının uygulanma oranı yüzde 3 ise buna duyarsız kalamayız. Bunu tartışmaya, bu sorunu çözmeye ve sistemi daha ileriye götürmeye varız" - "Kazanılmış hakların korunması şartıyla, var olan eksikliklerin giderileceği ve herkesin kıdem tazminatı hakkını alabileceği bir modeli savunuyoruz"

Hak-İş Genel Sekreteri Osman Yıldız, "Bir konuda mağduriyet, sıkıntı varsa, bir konuda çark dönmüyorsa işte orada Hak-İş inisiyatif alır. Bugün kıdem tazminatının uygulanması oranı yüzde 3 ise buna duyarsız kalamayız. Bunu tartışmaya, bu sorunu çözmeye ve sistemi daha ileriye götürmeye varız." dedi.

Hak-İş ile Sudan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (SWTUF) arasındaki "Bilgi, Deneyim Paylaşım Yoluyla Sudan ve Türkiye'deki Kadın Sendikacılar Arasında Yeni Köprüler Kurulması Projesi" kapsamında Türkiye'ye gelen Sudanlı sendikacılar, Hak-İş'i ziyaret etti.

Yıldız, ziyarette yaptığı konuşmada, Hak-İş'in kanun yapma ve karar alma süreçlerinde etkin olduğunu, kapasite, yeterlilik ve bilgi düzeyinin buna olumlu yansıdığını söyledi.

Konfederasyonlarının çalışma hayatını ilgilendiren bütün kanunların değişmesinde öncü olduğunu vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"İş Kanunu, Sendikalar Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu başta olmak üzere mevzuatın değiştirilmesinde yüzde 80 katkımız olduğunu söyleyebiliriz. Masada güçlü bir konfederasyonuz. Sosyal diyaloğu bilen, işleten bir konfederasyonuz. Masadan kaçtığımız, korktuğumuz, öcü olarak gördüğümüz herhangi bir konu bulunmamaktadır. Bizim için çalışma hayatında tabu yoktur. Bugün Türkiye'nin gündeminde yer alan kıdem tazminatı konusu da aynısıdır. Diğer konfederasyonların bunu öcü haline getirip 'Tartışmayız' dediği bir noktada, bunun bizim öteden beri tartıştığımız, tartışılması gereken bir konu olduğunu belirtmek istiyoruz. Bir konuda mağduriyet, sıkıntı varsa, bir konuda çark dönmüyorsa işte orada Hak-İş inisiyatif alır. Bugün kıdem tazminatının uygulanma oranı yüzde 3 ise buna duyarsız kalamayız. Bunu tartışmaya, bu sorunu çözmeye ve sistemi daha ileriye götürmeye varız."

Kıdem tazminatı konusunda öteden beri bazı sorunlar bulunduğunu, özellikle özel sektörde bu hakkın alınamadığını belirten Yıldız, "Kazanılmış hakların korunması şartıyla, var olan eksikliklerin giderileceği ve herkesin kıdem tazminatı hakkını alabileceği bir modeli savunuyoruz. Bütün işçilerin analarının ak sütü gibi helal olan kıdem tazminatı haklarının herkese verilmesini talep ediyoruz." dedi.

- "Ülkemizde kadınların sendikal hayata katılımı yüzde 25"

SWTUF Başkan Yardımcısı Elsadıg Kodı Gabr Eldar Alı da Türkiye ile Sudan arasındaki köklü ilişkileri sendikal alana da yansıtmak istediklerini söyledi.

Kendilerini bir araya getiren projenin sendikal iş birliğine katkı sağlayacağını belirten Alı, "Ülkemizde kadınların sendikal hayata katılımı yüzde 25 düzeyinde. Bu oranı daha da artırmak için çaba harcıyoruz. Bu tip projelerin devam etmesi buna katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Hak-İş ile SWTUF arasındaki eğitim ve kültür programlarının sürdürülmesi temennisinde bulunan Alı, "Hak-İş ile karşılıklı ziyaretler düzenleme, sendikal çalışmalara ilişkin tutumların karşılıklı desteklenmesi ve çalışmalarımızın işçilere hizmet edecek yönde yürütülmesini ümit ediyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hak-İş Genel Sekreteri Osman Yıldız kıdem tazminatı

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