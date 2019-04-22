"Kıdem tazminatı sistemini daha ileriye götürmeye varız"

Hak-İş Genel Sekreteri Osman Yıldız, "Bir konuda mağduriyet, sıkıntı varsa, bir konuda çark dönmüyorsa işte orada Hak-İş inisiyatif alır. Bugün kıdem tazminatının uygulanması oranı yüzde 3 ise buna duyarsız kalamayız. Bunu tartışmaya, bu sorunu çözmeye ve sistemi daha ileriye götürmeye varız." dedi.

Hak-İş ile Sudan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (SWTUF) arasındaki "Bilgi, Deneyim Paylaşım Yoluyla Sudan ve Türkiye'deki Kadın Sendikacılar Arasında Yeni Köprüler Kurulması Projesi" kapsamında Türkiye'ye gelen Sudanlı sendikacılar, Hak-İş'i ziyaret etti.

Yıldız, ziyarette yaptığı konuşmada, Hak-İş'in kanun yapma ve karar alma süreçlerinde etkin olduğunu, kapasite, yeterlilik ve bilgi düzeyinin buna olumlu yansıdığını söyledi.

Konfederasyonlarının çalışma hayatını ilgilendiren bütün kanunların değişmesinde öncü olduğunu vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"İş Kanunu, Sendikalar Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu başta olmak üzere mevzuatın değiştirilmesinde yüzde 80 katkımız olduğunu söyleyebiliriz. Masada güçlü bir konfederasyonuz. Sosyal diyaloğu bilen, işleten bir konfederasyonuz. Masadan kaçtığımız, korktuğumuz, öcü olarak gördüğümüz herhangi bir konu bulunmamaktadır. Bizim için çalışma hayatında tabu yoktur. Bugün Türkiye'nin gündeminde yer alan kıdem tazminatı konusu da aynısıdır. Diğer konfederasyonların bunu öcü haline getirip 'Tartışmayız' dediği bir noktada, bunun bizim öteden beri tartıştığımız, tartışılması gereken bir konu olduğunu belirtmek istiyoruz. Bir konuda mağduriyet, sıkıntı varsa, bir konuda çark dönmüyorsa işte orada Hak-İş inisiyatif alır. Bugün kıdem tazminatının uygulanma oranı yüzde 3 ise buna duyarsız kalamayız. Bunu tartışmaya, bu sorunu çözmeye ve sistemi daha ileriye götürmeye varız."