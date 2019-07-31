KidZania, ağustosta da minik ziyaretçileri bekliyor

İSTANBUL (AA) - KidZania, fotoğraf günü, karpuz günü ve Kurban Bayramı’na özel hazırladığı içerikleriyle ağustos ayında da minik ziyaretçilerini bekliyor.

KidZania İstanbul açıklamasına göre, "çocuklar ülkesi" KidZania’da yaz aktiviteleri tüm hızıyla devam ediyor. Fotoğraf günü, karpuz günü ve Kurban Bayramı’na özel hazırladığı içerikleriyle ağustos ayında da misafirlerini bekleyen KidZania’da çocuklar, finansal okuryazarlık, sürdürülebilirlik ve çevre bilinci konularını kavrarken 100’den fazla mesleği de deneyimleyebiliyor.

Gerçek dünyanın bir simülasyonu niteliğindeki KidZania’da çocuklar, geleceğe hazırlanırken, bol bol eğlenme ve öğrenme olanağı buluyor.

KidZania’da, hastane, itfaiye, tiyatro, arkeoloji müzesi, üretim fabrikaları, havacılık akademisi, diş sağlığı merkezi, banka, stadyum gibi aktivite alanları bulunuyor.

- Çocuklar "Yaz Arkadaşım"a emanet

Açıklamaya göre, KidZania’da, yaz tatilini İstanbul’da geçiren çocukların en iyi arkadaşı KidZitter’lar oluyor. Tatil boyunca KidZania’da 5-14 yaş arasındaki çocuklar, yaz arkadaşları KidZitter’ların gözetiminde tüm aktivitelerin tadını çıkarıyor. Sabah kahvaltı ile başlayan eğlence, öğle yemeği ve beş çayı ile minik misafirler için devam ediyor.