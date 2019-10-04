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KidZania Ekim programını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 11:00 | Son Güncelleme

Çocuklar Ülkesi KidZania, Ekim ayında da neşe dolu bir programla minik misafirlerini ağırlayacağını duyurdu.

KidZania Ekim programını açıkladı

Çocuklar Ülkesi KidZania, Ekim ayında da neşe dolu bir programla minik misafirlerini ağırlayacağını duyurdu. Kidzania, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü, 5 Ekim Balon Günü, 16 Ekim Harita Okuma günü, 25 Ekim Makarna günü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için yine birbirinden eğlenceli aktiviteler hazırladı.

Çocuklar Ülkesi KidZania, Ekim ayında minik misafirleri için hazırladığı programı duyurdu. Yapılan bilgilendirmede program; 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü ile başlayıp 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na kadar devam edecek. Ayrıca; Dünya Hayvanları Koruma Günü’ne özel olarak hazırlanan aktivite içerikleriyle minik eller hem hayvanlar ile ilgili farkındalık kazanacak, hem de hayvan dostları için birbirinden özel tasarımlar ve atıştırmalıklar hazırlayacak.
5 Ekim’de ise çocuklar Balon Günü kapsamında eğlenceli anlar yaşayacak.
KidZania’nın Ekim ayı etkinlikleri 16 Ekim’deki Harita Okuma günü ile devam edecek. Harita Günü kapsamında çocuklar harita okur yazarlığı, harita türleri ve haritada yön bulma gibi konuları eğlenerek öğrenecek.
25 Ekim’de Makarna Günü’nde birbirinden lezzetli etkinliklerle eğlenecek çocuklar, aynı zamanda KidZania’nın en cool karakteri Beebop’ın doğum günü coşkusunu çeşitli sürprizlerle kutlayacak.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda fener alayı ve çeşitli bayram etkinlikleriyle şenlenecek olan KidZania meydanı ile çocuklar Ekim ayını kutlamalarla kapatacak.

KidZania Ekim programını açıkladı

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