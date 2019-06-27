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KidZania ve TURMEPA’dan çocuklar için iş birliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 10:03 | Son Güncelleme

Çocuklar Ülkesi KidZania, çocukları günlük hayatımızda kullandığımız atıkları geri dönüşümle yeniden keşfetmeye çağırıyor.

KidZania ve TURMEPA’dan çocuklar için iş birliği

Çocuklar Ülkesi KidZania, çocukları günlük hayatımızda kullandığımız atıkları geri dönüşümle yeniden keşfetmeye çağırıyor. TURMEPA iş birliği ile hayata geçirilen “Bireysel sorumluluklarımı yerine getiriyorum, geri dönüştürüyorum” projesi kapsamında çocuklar, Haziran ve Temmuz aylarında KidZania Üniversitesi’nde geri dönüşüm ve ileri dönüşüm hakkında merak ettikleri her şeyi öğrenebilecek.

Çocuklar Ülkesi KidZania, 25 yıldır denizleri ve su kaynaklarını korumak için çalışan DenizTemiz Derneği / TURMEPA ile yeni bir iş birliğine imza atarak çocuklara geri dönüşüm ve ileri dönüşümü anlatacak. Temmuz ayı sonuna kadar KidZania Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek olan “Bireysel sorumluluklarımı yerine getiriyorum, geri dönüştürüyorum” projesi kapsamında çocuklar, yaşanabilir sağlıklı bir çevrenin ipuçlarını öğrenecek. Kullandığımız ürünlerin atıklarının fiziksel veya kimyasal işlemlerden geçirilip tekrar üretim sürecine dahil edilmesi ya da başka bir amaç için tekrar kullanılması hakkında bilgi sahibi olacak ve atık malzemelerden geri dönüştürülmüş ürünler tasarlayacak. Ayrıca çocuklar, proje kapsamında yenilenebilir enerji alanlarında tarım ürünleri yetiştirmeyi de öğrenecek.

TURMEPA iş birliğiyle iki ay boyunca KidZania Üniversitesi’nde devam edecek olan “Bireysel sorumluluklarımı yerine getiriyorum, geri dönüştürüyorum” projesiyle çocuklar, geri dönüşümün doğa ve temiz denizler için önemini öğrenirken, suda ve karada yaşayan organizmalar hakkında merak ettikleri tüm sorulara cevap bulabilecek.

KidZania ve TURMEPA’dan çocuklar için iş birliği

KidZania ve TURMEPA’dan çocuklar için iş birliği

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