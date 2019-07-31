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KidZania’da yaz aktiviteleri devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 10:23 | Son Güncelleme

KidZania’da Ağustos ayında da yaz aktiviteleri devam ediyor.KidZania’da yaz aktiviteleri devam ediyor.

KidZania’da yaz aktiviteleri devam ediyor

KidZania’da Ağustos ayında da yaz aktiviteleri devam ediyor.

KidZania’da yaz aktiviteleri devam ediyor. Fotoğraf günü, karpuz günü ve Kurban Bayramı’na özel hazırladığı içerikleriyle KidZania, Ağustos ayında da minik ziyaretçilerini bekliyor.
Yapılan bilgilendirmede; minik misafirler yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvelerinden karpuzun özel günü olan 3 Ağustos’ta sokak partisine davetli olacak. Çocuklar düzenlenen etkinlikte; karpuzlu atıştırmalıklar ve karpuz şeklinde çanta tasarımı yapacak. 19 Ağustos Pazartesi Fotoğraf Günü’nde ise minikler fotoğraf çerçevesi tasarlayacak.
Kurban Bayramı’nda da hizmet verecek KidZania, çocukların keyifli bir tatil geçirmeleri için etkinliklerine ara vermeyecek. Bayramda minikler, ikram kurabiyeleri ve sevdikleri için rengarenk bayram kartları hazırlayacak.

KidZania’da yaz aktiviteleri devam ediyor

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