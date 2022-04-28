"Kiev Çevresinde Bin 150 Ceset Bulundu"

Kiev polisi, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresinde, Rusya'nın işgali başlattığı 24 Şubat'tan bu yana bin 150 sivilin cesedinin bulunduğunu açıkladı. Polis, ölenlerin yarısından fazlasında, hafif silahlardan ateşlenen kurşun yaraları olduğunu tespit etti.

Kiev bölgesi polis teşkilatı şefi Andriy Nebitov, Twitter’daki bir video paylaşımında, cesetlerin çoğunun Buça’da bulunduğunu, Rus kuvvetlerinin geri çekilmesinden bu yana yüzlerce sivilin cesedinin ortaya çıkarıldığını kaydetti.

Nebitov, Kiev civarındaki yoğun çatışmalar sırasında tahrip olan binaların enkazı arasında çekilen video mesajında, "Şimdiye kadar bin 150 sivilin cesedini bulduk, inceledik ve cesetleri adli tıp kurumlarına teslim ettik. Bu kişilerin asker değil sivil olduklarını vurgulamak istiyorum" dedi.

Nebitov'un videolu Twitter mesajı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kiev'de Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'yle görüşme yapacağı gün yayınlandı.

Guterres, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Savaş kötülüktür" ifadesini kullandı.

Ukrayna televizyonu, Guterres'in Borodyanka kasabasını ziyareti sırasında çekilen görüntüleri yayınladı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Borodyanka'daki durumun, Buça'dakinden "çok daha kötü" olduğunu söylemişti.

Ukrayna, Buça'daki sivillerin bölgeyi işgal eden Rus kuvvetleri tarafından öldürüldüğünü öne sürüyor. Reuters haber ajansı, Buça'da ölü bulunanların sayısını ya da hangi şartlar altında öldürüldüklerini doğrulayabilmiş değil.

24 Şubat'ta başlattığı işgal sırasında sivilleri hedef aldığı iddialarını reddeden Moskova, Rus kuvvetlerinin Buça'yı işgal ettikleri sırada sivilleri öldürdüğü suçlamalarının Rus ordusunu karalamayı amaçlayan bir sahtekarlık olduğunu kaydediyor.

