HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. "Kiev Çevresinde Bin 150 Ceset Bulundu"

"Kiev Çevresinde Bin 150 Ceset Bulundu"

28.04.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kiev polisi, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresinde, Rusya'nın işgali başlattığı 24 Şubat'tan bu yana bin 150 sivilin cesedinin bulunduğunu açıkladı. Polis, ölenlerin yarısından fazlasında, hafif silahlardan ateşlenen kurşun yaraları olduğunu tespit etti

"Kiev Çevresinde Bin 150 Ceset Bulundu"

Kiev polisi, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresinde, Rusya'nın işgali başlattığı 24 Şubat'tan bu yana bin 150 sivilin cesedinin bulunduğunu açıkladı. Polis, ölenlerin yarısından fazlasında, hafif silahlardan ateşlenen kurşun yaraları olduğunu tespit etti.

Kiev bölgesi polis teşkilatı şefi Andriy Nebitov, Twitter’daki bir video paylaşımında, cesetlerin çoğunun Buça’da bulunduğunu, Rus kuvvetlerinin geri çekilmesinden bu yana yüzlerce sivilin cesedinin ortaya çıkarıldığını kaydetti.

Nebitov, Kiev civarındaki yoğun çatışmalar sırasında tahrip olan binaların enkazı arasında çekilen video mesajında, "Şimdiye kadar bin 150 sivilin cesedini bulduk, inceledik ve cesetleri adli tıp kurumlarına teslim ettik. Bu kişilerin asker değil sivil olduklarını vurgulamak istiyorum" dedi.

Nebitov'un videolu Twitter mesajı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kiev'de Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'yle görüşme yapacağı gün yayınlandı.

Guterres, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Savaş kötülüktür" ifadesini kullandı.

Ukrayna televizyonu, Guterres'in Borodyanka kasabasını ziyareti sırasında çekilen görüntüleri yayınladı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Borodyanka'daki durumun, Buça'dakinden "çok daha kötü" olduğunu söylemişti.

Ukrayna, Buça'daki sivillerin bölgeyi işgal eden Rus kuvvetleri tarafından öldürüldüğünü öne sürüyor. Reuters haber ajansı, Buça'da ölü bulunanların sayısını ya da hangi şartlar altında öldürüldüklerini doğrulayabilmiş değil.

24 Şubat'ta başlattığı işgal sırasında sivilleri hedef aldığı iddialarını reddeden Moskova, Rus kuvvetlerinin Buça'yı işgal ettikleri sırada sivilleri öldürdüğü suçlamalarının Rus ordusunu karalamayı amaçlayan bir sahtekarlık olduğunu kaydediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avrupa ülkesinden koronavirüs kararı! 15 Haziran'a kadar uzatıldıAvrupa ülkesinden koronavirüs kararı! 15 Haziran'a kadar uzatıldı
Özdağ'ı kızdıran soru: Basın toplantısını kesti, ilçeden ayrıldıÖzdağ'ı kızdıran soru: Basın toplantısını kesti, ilçeden ayrıldı
Ali Babacan resmen duyurdu! Altılı masa...Ali Babacan resmen duyurdu! Altılı masa...
Anahtar Kelimeler:
Kiev Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı poz! "Bebek misin?"

Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı poz! "Bebek misin?"

Şahap Kavcıoğlu'na sert sözler! 'Meteoroloji Genel Müdürlüğüne git, staj yap'

Şahap Kavcıoğlu'na sert sözler! 'Meteoroloji Genel Müdürlüğüne git, staj yap'

"Eşimle para karşılığı beraber oluyorum" itirafına bomba yanıt

"Eşimle para karşılığı beraber oluyorum" itirafına bomba yanıt

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!

Bir ülke onu arıyor! 8 milyon euro ile kaybolan Yasemin...

Bir ülke onu arıyor! 8 milyon euro ile kaybolan Yasemin...

DEVA'nın seçim çıkışına 'altılı masa'dan karşılık! 'Önce biz yaptık'

DEVA'nın seçim çıkışına 'altılı masa'dan karşılık! 'Önce biz yaptık'

İlginizi Çekebilir

Fenomenin isyanı şaşırttı! “Çok güzel olduğum için...”

Fenomenin isyanı şaşırttı! “Çok güzel olduğum için...”

Benzine bulanmış tenis topuyla ateşe verip yanmasını izledi!

Benzine bulanmış tenis topuyla ateşe verip yanmasını izledi!

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Mucizevi karışımı içen doktor yüzü görmüyor

Mucizevi karışımı içen doktor yüzü görmüyor

“Sana bir sürprizim var” dedi! Gözlerini bağlayarak...

“Sana bir sürprizim var” dedi! Gözlerini bağlayarak...

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.