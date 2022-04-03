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Kiev Çevresinde Yıkım

03.04.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna askerleri Rus askerlerinin çekildikleri bölgelerde, yollarda cansız bedenlerle karşılaşıyor. Sadece Bucha kentinde 300 sivilin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Bu arada Rusya ülkenin üçüncü büyük kenti Odesa’yı füzelerle hedef aldı

Kiev Çevresinde Yıkım

Ukrayna askerleri Rus askerlerinin çekildikleri bölgelerde, yollarda cansız bedenlerle karşılaşıyor.

Bucha kentinde bazılarının yakın mesafeden öldürüldüğü ve ellerinin bağlı olduğu belirtiliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Oleksiy Arestovych Bucha’da, Irpin ve Hostomel’de yollarda onlarca sivilin bedenlerinin bulunduğunu, görüntünün korku filminden bir sahne gibi olduğunu söyledi.

Yetkililer Ukrayna ordusu kuzeyde ilerledikçe Rus yetkililerin savaş suçları işlediğine dair yeni bulguları belgelerine ekliyor.

Avrupa Birliği de Rus askerlerini Bucha, Irpin ve Hostomel’in de bulunduğu Kiev bölgesinde zulüm yapmakla suçladı. Suçlama, Rus askerlerinin Bucha’dan çekilmesinin ardından kasaba belediye başkanının 300 sivilin öldüğünü açıklamasının ardından geldi.

Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Joseph Borrell Rus güçler tarafından işlenen zulum nedeniyle şok olduğunu kaydetti ve Avrupa Birliği’nin Ukrayna’daki savaş suçlarının belgelenmesine yardımcı olduğunu belirtti.

Borrell Twitter’dan bu açıklamayı yaptı.

Bu arada Rus ordusu Ukrayna’nın üçüncü büyük ve Karadeniz’e kıyısı olan kenti Odesa’yı hedef aldı. Füze saldırısında petrol rafinerisi vuruldu.

Moskova, hedef alınan tesisin Mykolaiv yakınında konuşlu Ukrayna ordusuna yakıt sağladığını belirtiyor.

Odesa’da kent konseyi füzelerin kritik altyapı tesislerini hedef aldığını kaydetti.

Saldırıda can kaybı olduğuna dair bir açıklama gelmedi.

Odesa Ukrayna donanmasının ana üssüne ev sahipliği yapıyor.

Rus roketleri Mykolaiv kentini de hedef aldı.

Ukraynalı yetkililer bazı Rus roketlerinin Mykolaiv’i vurduğunu kaydediyor.

Bu arada ülkenin günaydoğusundaki Mariupol kentiyle Berdyansk’tan sivilleri tahliye çabaları devam ediyor.

Ukraynalı yetkililer Kızılhaç’ın yardımıyla 7 otobüsün Mariupol’a yaklaşmaya çalıştığını belirtiyor.

Kuşatma altındaki Mariupol’da durumun çok kötü olduğu, kentte gıda,su,ilaç sıkıntısı yaşandığı kaydediliyor.

Kentin yüzde 90’ının enkaza döndüğü belirtilirken, sivil can kaybının üç binin üzerinde olduğu da bölgeden gelen bilgiler arasında.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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