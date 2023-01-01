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Kiev'de patlama sesleri! Belediye Başkanı Kliçko bu sözlerle duyurdu: Hava savunması çalışıyor

01.01.2023 02:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu. Konuya ilişkin konuşan Kiev Belediye Başkanı Kliçko, "Başkentte patlama sesleri duyuluyor. Hava savunması çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Kiev'de patlama sesleri! Belediye Başkanı Kliçko bu sözlerle duyurdu: Hava savunması çalışıyor

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in belediye başkanı Vitaliy Kliçko, kentte patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda "Başkentte patlama sesleri duyuluyor. Hava savunması çalışıyor." ifadelerini kullandı.

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HAVADA İMHA EDİLDİ

Kiev'in Holosiyiv ve Shevchenkiv semtlerinde patlamaların meydana geldiğini kaydeden Kliçko, havada imha edilen bir füzenin parçalarının Shevchenkiv semtinde park halinde duran bir arabaya düştüğünü aktardı.

Kliçko, olay sonucu kimsenin yaralanmadığını aktardı.

Rus ordusunun dün Kiev'e düzenlediği füze saldırıları sonucu 1 kişi ölmüş, 20 sivil de yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
patlama Kiev Ukrayna

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