Kiev'de peş peşe büyük patlamalar! Rusya'nın Kiev saldırısında kullandığı kamikaze drone nedir, kamikaze drone özellikleri neler?

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e kamikaze drone'lar ile saldırı düzenledi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada patlama seslerinden hemen önce Kiev'deki hava savunma sistemlerinin devreye girdiği aktarılırken olayda can kaybı olup olmadığı konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Peki, Rusya'nın Kiev saldırısında kullandığı kamikaze drone nedir, kamikaze drone özellikleri neler?

RUSYA'NIN KİEV SALDIRISINDA KULLANDIĞI KAMİKAZE DRONE NEDİR?

Kamikaze drone, bir hava silah aracıdır.

Hedef alanının çevresinde bir süre kalan araç sadece bir hedef bulunduğunda saldırır.

Kamikaze drone'lar, yüksek değerli platformları hedef alana yakın yerleştirmeden kısa sürelerle ortaya çıkan gizli veya gizli hedeflere karşı daha hızlı tepki süreleri sağlar ve ayrıca saldırı kolayca iptal edilebildiğinden daha seçici hedeflemeye izin verir.

KAMİKAZE DRONE'LARIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Kamikaze drone'lar, uçuş ve kontrol yetenekleri ile dikkat çekmektedir.

Savaş başlığı boyutu ve tasarımı ve hedeflerin bulunması için yerleşik sensörler açısından diğer savaş cihazlarından ayrılır.

Bzı kamikaze drone'lar, hedeflerin yerini belirlemek için bir insan operatörü kullanırken, IAI Harop gibi diğerleri, insan müdahalesi olmaksızın otonom olarak arama ve saldırı başlatma işlevi görebilir.

