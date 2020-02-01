Kiev'de polis cami girişinde kimlik kontrolü yaptı! Gözaltılar var

Ukrayna Müslümanları Dini İdaresi Müftüsü Said İsmagilov, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Kiev İslam Merkezi Camisi'nin önünde bugün yaklaşık 40 polisin, cuma namazı için camiye gelenlere kimlik kontrolü yaptığını, pasaportları yanlarında olmayan 25 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Kiev Polisi ise gözaltına alınanların sayısını 15 olarak açıkladı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Müftü İsmagilov sosyal medya hesabından olaya tepki göstererek, "Rusya devletini, camilere baskın yaptığı için eleştirirdim, bugün aynısı Kiev'de oldu" diye yazdı.

Güvenlik güçlerinin cuma namazı öncesi otobüsle caminin önüne geldiğini ve polislerden bazılarının maskeli olduklarını belirten Müftü, "Kiev'de sıkıyönetim mi var? Göçmen İdaresi kendi işini yapmakla yükümlü, bunu anlıyorum, ancak camilerin, kiliselerin ya da diğer kültür yapılarının önünde bu olmamalı. Katedrallerin ve sinagogların önünde, ibadet yapmaya gelen kişilere yönelik böyle bir kontrol yapılabileceğini düşünemiyorum" ifadelerinde bulundu.