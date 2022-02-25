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Kiev'de tekrar sirenler çaldı! Şehirden kaçış sürüyor

25.02.2022 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri müdahalede çatışmalar devam ediyor. Son olarak sabah ve öğlen saatlerinin ardından akşam, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de tekrar siren sesleri duyuldu. Öte yandan Rus güçlerinin ilerlediği ve sirenlerle inleyen Ukrayna’nın başkenti Kiev’de kaçış devam ediyor. Banka kuyrukları azalırken sokaklarda yalnızca market alışverişine çıkan yaşlılar ve askerler kaldı.

Kiev'de tekrar sirenler çaldı! Şehirden kaçış sürüyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinde çatışmalar, patlamalar ve siren sesleri devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yerel saatle 18.32'de başlayan sirenler yaklaşık 2-3 dakika çaldı. Sabah ve öğlen saatlerinde de sirenler çalınmıştı.

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KİEV'DEKİ PATLAMALAR

Kiev'de 04.20'den sonra art arda patlamalar yaşanmıştı. Ayrıca 06.17'de ve 06.42'den sonra da patlamalar gerçekleşmişti.

Rusya'nın askeri operasyonunda bazı konutların roket düşmesi sonucu hasar aldığı belirtilirken, 8 sivilin yaralandığı açıklanmıştı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus güçlerinin sabotaj grubunu Kiev'in Obolon semtinde etkisiz hale getirdiklerini duyurmuştu.

Ayrıca Kiev'deki hükümet binalarının yakınlarında silah seslerinin duyulmaya başlandığını bildirmişti.

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ŞEHİRDEN KAÇIŞ SÜRÜYOR

Kiev'de sokaklar sessizliğe büründü. Düne oranla banka kuyrukları azalırken bavulunu hazırlayanların şehirden kaçışı sürüyor.

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Kent merkezinde çok sayıda asker göze çarpıyor. İtfaiye, polis ve resmi araçların devriyesi ise sürüyor.

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Türkiye’den turistik amaçla geldiği Ukrayna’da mahsur kalan Barış Tavak, bu süreçte yaşadıkları hakkında, “Ara ara sirenler çalıyor uzaktan. Top mu füze mi bilmediğimiz patlama sesleri geliyor. Şu an için hayat sakin ama ilerleyen saatlerde ne olacağını bilemiyoruz. Bekleyeceğiz ve göreceğiz, şu an dönemiyoruz. Duruma göre pazartesi günü buradan Polonya’ya ya da Moldovya sınırına ulaşmak istiyoruz. Zaten hava sahası kapalı olduğu için Türkiye’den bir uçağın girmesi söz konusu değil. Bekleyeceğiz, göreceğiz hayırlısı olsun. Allah beterinden saklasın pozitif düşünelim hayırlısı olsun” ifadelerini kullandı.

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DONBAS KRİZİ VE RUSYA'NIN ASKERİ MÜDAHALESİ

Ukrayna'da 2014'teki meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etti. Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti.

Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken, Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı. (AA/İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kiev Rusya Ukrayna
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