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Kiev'de yaşayan Türk, Hikmet Samet Alemdar sesi titreyerek anlattı! Cüneyt Özdemir 'Hikmet’in tercihi film olur' diyerek paylaştı

01.03.2022 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaşayan Türk vatandaşı Hikmet Samet Alemdar, Cüneyt Özdemir'in yayınına bağlanarak ülkedeki son durumu anlattı. Türkiye'ye dönmek zorunda kaldığını aktaran Alemdar, kız arkadaşını ve köpeğini geride bıraktığını anlattı. Konuşurken sesi titreyen ve gözyaşlarını zor tutan Hikmet "Ben köpeğimi evime kapattım. Tüm mamalarını döktüm. Arkamdan kapıyı tırmaladı." dedi. Alemdar'ın açıklamaları sosyal medyada gündem yarattı.

Ukrayna'da Rus ordusunun bombardımanı ve işgal girişimi devam ederken, Kiev'de yaşayan Türk vatandaşı Hikmet Samet Alemdar'ın açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Gazeteci Cüneyt Özdemir'in yayınına katılan Alemdar; sevdiklerini ve köpeğini bırakarak Türkiye'de dönme kararı almak zorunda kaldığını anlattı. Özdemir, söz konusu konuşmayı "Hikmet’in tercihi film olur…" diye paylaştı

"SON ÇARE DÖNMEK ZORUNDA KALDIK"

Ukrayna'da çok büyük bir kaosun olduğunu belirten Hikmet, "Hükümet diyor ki 'Eline silah alabilenler kalsın. Diğerleri ülkeyi terk etsin. Buna yabancılar da dahil' Biz de artık son çare arkadaşlarımız için de ailemiz için de kendimiz için de artık burayı mecburen terk etmek zorundayız. Milyonlarca insan mağdur burada. Köprüler, yollar kapatılmış, otobüsler çalışmıyor." dedi.

Araya giren Cüneyt Özdemir, "Kız arkadaşın geliyor mu seninle? Evcil hayvanını da alabildin mi?" diye sordu.

"HAYATIMIN EN ZOR KARARINI VERDİM"

Özdemir'in sorusuna yanıt veren Hikmet ise "Annem ve babam beni affetmez. Kız arkadaşım bana 'Demek ki biz ve bizim insanlarımız öldürülecek. Siz de o yüzden gidiyorsunuz, kaçıyorsunuz' dedi. Zaten hayatımın en zor kararını vermiş durumdayım. Ben 'Gitmeyeceğim' dedim. Abim bana 'Ben seni burada bırakamam' dedi." diye konuştu.

KONUŞURKEN SESİ TİTREDİ

Konuşurken sesi titreyen ve ağlamamak için kendisini zor tutuğu görülen Hikmet şu ifadeleri kullandı;

"Yani Cüneyt bey insan hayatı konusunda tercih yapıyoruz. Bana 'Fenomen olmaya çalışıyor' diye yorum yapılıyor.

"KÖPEĞİMİ EVİME KAPATTIM"

Ben köpeğimi evime kapattım. Tüm mamalarını döktüm. Arkamdan kapıyı tırmaladı. Ben şu anda haysiyetsiz bir şekilde evcil hayvanımı evde bıraktım. İnsanlar kız arkadaşını, eşini terk etmek zorunda kaldı. Savaş var burada savaş. Bunu hiç kmse anlayamaz.

"YALVARIYORUM"

Buradaki bir insanı eleştirmesin lütfen kimse. Tek ricamız bu. Sizin yayınınızda yalvarıyorum. Büyükelçilik çalışanları dahil herkes kendi hayatlarını feda edip, başkasını kurtarmaya çalışıyor. Kimseyi eleştirmeyin."

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU! YENİ AÇIKLAMA GELDİ

Hikmet'in açıklamaları sosyal medya gündem yarattı. Gelen yorumlar üzerine Hikmet'ten yeni bir açıklama geldi.

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Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Hikmet "Arkadaşlar köpeğimiz evin bahçesine çıkabiliyor. Zaten komşunun bahçesine de geçebilir. Evimin anahtarı Ukrayna’da bir kaç arkadaşta ve ev sahibinde var. Onlarda 2 güne bir köpekle ilgilenecek. Bolca su ve en az 10 gün yetecek maması var. Hassasiyetiniz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
youtube Cüneyt Özdemir Kiev Ukrayna
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