Kiev'e gönderdiler, hedefte Zelenskiy var! 400 kişilik suikast ekibi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz perşembe günü Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri müdahalede 5'inci güne girildi. Putin'in bu hamlesine tepkiler gelirken Batı ise harekete geçerek hem Putin'e yönelik hem de Rusya'ya yönelik yaptırım kararlarını yürürlüğe soktu.

400 KİŞİLİK SUİKAST EKİBİ

Rusya-Ukrayna krizi devam ederken Times, çarpıcı bir iddiada bulundu. İddiaya göre Moskova yönetimi, Zelenski ve hükümet üyelerine suikast düzenlenmek için 400 kişilik bir ekibi Kiev'e gönderdi.

ZELENSKİY: BİR NUMARALI HEDEF BENİM

Zelenskiy geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, Rusya'nın bir numaralı hedefinin kendisi olduğunu bildiğini söylemişti.





