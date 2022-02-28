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Kiev'e gönderdiler, hedefte Zelenskiy var! 400 kişilik suikast ekibi

28.02.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ederken çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Rusya'nın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy için Kiev'e 400 kişilik suikast ekibi gönderdiği öne sürüldü.

Kiev'e gönderdiler, hedefte Zelenskiy var! 400 kişilik suikast ekibi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz perşembe günü Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri müdahalede 5'inci güne girildi. Putin'in bu hamlesine tepkiler gelirken Batı ise harekete geçerek hem Putin'e yönelik hem de Rusya'ya yönelik yaptırım kararlarını yürürlüğe soktu.

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400 KİŞİLİK SUİKAST EKİBİ

Rusya-Ukrayna krizi devam ederken Times, çarpıcı bir iddiada bulundu. İddiaya göre Moskova yönetimi, Zelenski ve hükümet üyelerine suikast düzenlenmek için 400 kişilik bir ekibi Kiev'e gönderdi.

SON DAKİKA | Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinde 5'inci gün! Başbakan duyurdu, Putin'in ülkeye girişi yasaklandı Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinde 5'inci gün! Başbakan duyurdu, Putin'in ülkeye girişi yasaklandı

ZELENSKİY: BİR NUMARALI HEDEF BENİM

Zelenskiy geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, Rusya'nın bir numaralı hedefinin kendisi olduğunu bildiğini söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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