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Kiev Haftalar Sonra Füzelerin Hedefi Oldu

05.06.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna’nın başkenti Kiev, bugün Rusya tarafından Karadeniz üzerindeki savaş uçaklarından atılan füzelerin hedefi oldu. Ukrayna’dan yapılan açıklamada, şehirdeki bir demiryolu tamirhane alanının vurulduğu belirtildi. Saldırı haftalar sonra başkent Kiev’in hedef alındığı ilk eylem oldu

Kiev Haftalar Sonra Füzelerin Hedefi Oldu

Şehrin doğusunda bulunan demiryolu araçlarının tamir edildiği sanayi alanının hedef olmasının ardından bölgeden yoğun dumanlar yükseldi. Ukrayna Belediye Başkanı Vitaly Klitscko saldırıda bir kişinin yaralandığını ve hastanede tedavi altına alındığını açıkladı.

Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada da sabah 6 sularında şehre doğru gelmekte olan bir füzenin havada vurularak imha edildiği belirtildi.

Ukrayna’da nükleer enerji santrali işletmecisi devlet kurumu Energoatom da bir açıklama yaparak muhtemelen Kiev’i hedef alan füzelerden birinin, Mikolayiv şehrindeki nükleer santralin üzerinden tehlikeli şekilde alçak bir irtifadan geçtiğinin görüldüğünü duyurdu.

RUSYA: "TANK VE ZIRHLI TAŞIYICILARI VURDUK"

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamadaysa füzelerle, Ukrayna’ya doğu Avrupa ülkeleri tarafından verilen ve Kiev’deki bir demiryolu alanında bulundukları tespit edilen T-72 tankları ve zırhlı taşıyıcıların hedef alındığı belirtildi.

Ukrayna Demiryolları İşletmesi Başkanı Oleksandr Kamyshin’se Rusya’nın bu iddiasını reddetti ve vurulan alanda herhangi bir askeri araç ya da mühimmat bulunmadığını söyledi. Kamyshin “Rusların hedefi Ukrayna’nın sivil halkı ve ekonomisi” dedi.

Demiryolları, hali hazırda Ukrayna’nın ana taşımacılık yolunu oluşturuyor. Ülkedeki yaygın demiryolu ağı, Karadeniz’den gemilerle gelen ürünlerin ülke içerisine ulaştırılmasında ve ekonomide hayati bir rol oynuyor.

Ukrayna’nın başkenti Kiev Nisan ayından bu yana füze saldırılarının hedefi olmuyordu. Son olarak Rusya’nın şehre yönelik düzenlediği füze saldırısında Radio Liberty’nin yapımcısı bir gazeteci hayatını kaybetmişti.

Ukrayna ordusundan Rusya tarafından düzenlenen füze saldırısıyla ilgili yapılan açıklamada, füzelerin Karadeniz üzerindeki Tu-95 savaş uçaklarından atıldığının tespit edildiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mykhailo Podolyak da saldırının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Kremlin yeni hain saldırılar yapıyor. Bugün atılan füzelerin tek bir amacı var mümkün olduğunda çok sivili öldürmek” ifadelerini kullandı.

Demiryolu araçlarının tamir edildiği sanayi alanının vurulmasının ardından bölgeden yükselen dumanların halk sağlığını tehdit eder nitelikte olduğu açıklandı ve Kiev yakınlarındaki tarihi Brovary kasabasında halkın evlerinden çıkmaması, pencere ve kapıları kapatması istendi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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