Kiev'i kana bulayan Putin'e Ermenistan'dan destek geldi! Erivan'da dev Putin bayrağı asıldı

Putin, Kırım'daki köprü saldırısının intikamını aldı! Rus ordusu, sabah saatlerinde Ukrayna'ya hava saldırısı düzenledi. Ukrayna lideri Zelenskiy, çok sayıda ölü ve yaralıların olduğunu belirtirken halkın sığınaklardan dışarı çıkmamasını istedi. Putin, Ukrayna'nın Kerç Köprüsü'ne saldırısına atıfta bulunarak "Rusya'ya saldırılar devam ederse karşılığı ağır olacak" diyerek gözdağı verdi.

ERİVAN'DAN PUTİN'E DESTEK! DEV PANKART ASILDI

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırısı sırasında Almanya Konsolosluğu'nun bulunduğu binanın da isabet aldığını açıkladı. Tüm bunlar yaşanırken Ermenistan'dan Rusya'ya destek geldi.

Erivan'da bir köprünün üstüne dev Putin posteri asıldı. O görüntüler sosyal medyada tepki çekti.



