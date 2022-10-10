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  4. Kiev'i kana bulayan Putin'e Ermenistan'dan destek geldi! Erivan'da dev Putin bayrağı asıldı

Kiev'i kana bulayan Putin'e Ermenistan'dan destek geldi! Erivan'da dev Putin bayrağı asıldı

10.10.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş devam ederken bölgeden gelen haberler hiç iyi değil... Rus ordusu, Vladimir Putin'in emriyle başkent Kiev başta olmak üzere dört Ukrayna şehrini bombaladı. Putin'e bütün dünya tepki gösterirken Ermenistan'ın başkenti Erivan'da sevgi gösterisi vardı...

Putin, Kırım'daki köprü saldırısının intikamını aldı! Rus ordusu, sabah saatlerinde Ukrayna'ya hava saldırısı düzenledi. Ukrayna lideri Zelenskiy, çok sayıda ölü ve yaralıların olduğunu belirtirken halkın sığınaklardan dışarı çıkmamasını istedi. Putin, Ukrayna'nın Kerç Köprüsü'ne saldırısına atıfta bulunarak "Rusya'ya saldırılar devam ederse karşılığı ağır olacak" diyerek gözdağı verdi.

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ERİVAN'DAN PUTİN'E DESTEK! DEV PANKART ASILDI

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırısı sırasında Almanya Konsolosluğu'nun bulunduğu binanın da isabet aldığını açıkladı. Tüm bunlar yaşanırken Ermenistan'dan Rusya'ya destek geldi.
Erivan'da bir köprünün üstüne dev Putin posteri asıldı. O görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Son dakika: Putin bu kez baltayı taşa vurdu! Ukrayna'da bombalanan yerler arasında öyle bir yer var ki...Son dakika: Putin bu kez baltayı taşa vurdu! Ukrayna'da bombalanan yerler arasında öyle bir yer var ki...
Putin'den saldırılar sonrası ilk açıklama! &quot;Ukrayna, TürkAkım boru hattını patlatmaya çalıştı&quot;Putin'den saldırılar sonrası ilk açıklama! "Ukrayna, TürkAkım boru hattını patlatmaya çalıştı"


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Anahtar Kelimeler:
Ermenistan Rusya Ukrayna putin
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