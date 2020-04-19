HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kiev'in havasına Çernobil etkisi! Yangından sonra...

Kiev'in havasına Çernobil etkisi! Yangından sonra...

DÜNYA HABERLERİ  | 19.04.2020 12:39 | Son Güncelleme

Ukrayna’da Çernobil nükleer santrali yakınlarında 4 Nisan'da çıkan orman yangını nedeniyle, başkent Kiev’in üstü yoğun bir duman tabakasıyla kaplandı. Çernobil dünyada hava kirliliğinin en olumsuz olduğu yerlerden biri haline geldi.

Kiev'in havasına Çernobil etkisi! Yangından sonra...

Ukrayna’da , Çernobil nükleer santrali yakınlarında 4 Nisan'da çıkan orman yangını nedeniyle, başkent Kiev’in üstü yoğun bir duman tabakasıyla kaplandı ve kent dünyada hava kirliliğinin en kötü olduğu yerlerden biri haline geldi. Kirli hava kentte etkisini hissettirken,Çernobil nükleer santralinin olduğu bölgelerden başkent Kiev’e doğru saatte 20 kilometre hızla esen rüzgar kentte hayatı olumsuz yönde etkiledi.

HAVA KİRLİĞİ ENDEKSİ 380'E YÜKSELDİ

Hava kirliliği endeksinin normal koşullarda 50 puan olarak kabul edilmesine karşılık, Kiev’de dün akşam ve bugün hava kirliliği endeksi 380 puana yükseldi. Kiev Belediyesi yetkilileri, halkı gerekli olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

RADRASYON RİSKİ YOK AÇIKLAMASI

1986 yılında dünyanın en büyük nükleer felaketinin yaşandığı Çernobil bölgesinden başkent Kiev’e sert rüzgarların esmesi, Kiev’de radyasyon konusunda endişelerin artmasına neden oldu. Ancak, Ukrayna İçişleri Bakanlığı yetkilileri, rüzgarların Çernobil yönünden esmesinin Kiev’de radyasyon artışına neden olmadığını ve Kiev’de yapılan ölçümlerde radyasyon düzeyinin normal düzeyde seyrettiğini açıkladı.

KÜRESEL ISINMANIN SONUCU

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Ukraynalı çevrebilimcilerin açıklamalarını aktararak, hayatı felce uğratan ve yangınların çıkıp yayılmasına neden olan sert rüzgarların, küresel ısınmanın bir sonucu olduğunu dile getirdi. Başkan Kliçko, Ukrayna’da sonbaharın kuru geçtiğini, kışın hemen hemen hiç kar yağmadığını, yağışların geçen yıllara göre büyük azalma gösterdiğini belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen'den koronavirüs açıklamasıCerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen'den koronavirüs açıklaması
Koronavirüsü fırsata çevirdi, düğünü 85 dolara mal ettiKoronavirüsü fırsata çevirdi, düğünü 85 dolara mal etti
Bond kızı koronavirüs olduğunu açıkladıBond kızı koronavirüs olduğunu açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Kiev Çernobil Çernobil Nükleer Santrali

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüsle ilgili bu iddia çok konuşulur: Bilinen her şey yanlış!

Koronavirüsle ilgili bu iddia çok konuşulur: Bilinen her şey yanlış!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan duyurdu

'Türk örf ve adetlerine ters ama' dedi olay pozlar paylaştı

'Türk örf ve adetlerine ters ama' dedi olay pozlar paylaştı

O yoruma çıldırdı! 'Kendi b.knda boğul!'

O yoruma çıldırdı! 'Kendi b.knda boğul!'

Virüsü yenenlerin böbrekleri iflas mı ediyor? Çarpıcı gelişme

Virüsü yenenlerin böbrekleri iflas mı ediyor? Çarpıcı gelişme

Normale dönüş için her ile farklı tarih farklı uygulama

Normale dönüş için her ile farklı tarih farklı uygulama

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

DSÖ: Türkiye dahil 5 ülkeye dikkat!

DSÖ: Türkiye dahil 5 ülkeye dikkat!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Yeni bir salgın başladı!

Yeni bir salgın başladı!

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı! 10 kat daha ölümcül

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı! 10 kat daha ölümcül

Diğer Haberler
İsrail'den flaş karar: Koronavirüs kısıtlamaları gevşetildi

İsrail'den flaş karar: Kısıtlamalar gevşetildi

Koronavirüs salgınında son durum! Rusya'daki vaka sayısında korkutan artış

Rusya'daki vaka sayısında korkutan artış

Uganda'da koronavirüs fırsata çeviren damat düğünü 85 dolara mal etti

Koronavirüsü fırsata çevirdi, düğünü 85 dolara mal etti

Son dakika: Koronavirüs kabusu! Dünya genelinde can kaybı 160 bini aştı

Dünya genelinde can kayıpları artıyor

Afrika ülkesi Moritanya koronavirüsü yendi

Bir ülke koronavirüsü yendi! Vaka kalmadı

Koronavirüsle ilgili bu iddia çok konuşulur: Bilinen her şey yanlış!

Koronavirüsle ilgili bu iddia çok konuşulur: Bilinen her şey yanlış!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.