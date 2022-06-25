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'Kiev'in keçisi' sosyal medyayı salladı! Rus ordusuyla 'tek başına savaşıyor': 40 askeri yaraladı

25.06.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşında 4 ay geride kalırken eşi benzerine pek rastlanmayacak türden bir olay yaşandı. Savaşlar tarihine geçmesi muhtemel olayda bir keçi onlarca Rus askerini yaraladı. Sosyal medyada 'Kiev'in keçisi' olarak efsaneleşen keçinin Rus askerlerini yaralayışı ise akla hayale gelmeyecek bir şekilde gerçekleşti.

'Kiev'in keçisi' sosyal medyayı salladı! Rus ordusuyla 'tek başına savaşıyor': 40 askeri yaraladı

Rusya'nın işgaline karşı Ukrayna'nın yanında 'Kiev'in hayaleti'nden sonra bu kez de 'Kiev'in keçisi' yer alıyor. Kinski Rozdory köyündeki bir çiftlikten kaçıp tozu dumana katarak Rus ordusunun döşediği bubi tuzaklarını imha eden firari keçinin akıbeti bilinmese de Rus ordusundan en az 40 askeri yaraladığı belirtiliyor.

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ZİNCİRLEME REAKSİYONA YOL AÇTI

Ukrayna Baş İstihbarat Müdürlüğü'ne göre, Ruslar yerel bir hastanenin çevresine "dairesel bir savunma" olarak yerleştirdikleri el bombaları ile tuzak kurdu.

Ancak tuzak kurulduktan kısa bir süre sonra keçi bölgeye doğru yürüdü ve onlarca askerin yaralanmasına neden olan bir zincirleme reaksiyon yarattı.

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Savunma İstihbaratı'ndan yapılan açıklamada şöyle dendi:

“Kaotik hareketler sergileyen keçi birkaç el bombasını 'imha etti'. Zincirleme reaksiyonun sonucu olarak, çok sayıda Rus farklı derecelerde şiddette yaralandı."

Keçinin patlayıcıları imha etmesi sonucu en az 40 Rus askerinin yaralandığı tahmin ediliyor. Keçinin akıbeti ise meçhul.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

Rus askerlerinin yaralanmasına yol açan keçiye sosyal medyada "Kiev'in keçisi (Goat of Kyiv)" deniyor. Bu isim, daha önce Rusya'nın Kiev'i işgal ettiği sırada çok sayıda Rus uçağını düşürmesiyle ün salan, 'Kiev'in hayaleti (Ghost of Kyiv)' olarak bilinen efsanevi bir pilottan geliyor.

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UKRAYNA'NIN DİRENİŞİNE YARDIM EDEN İLK HAYVAN DEĞİL

Savaşta Urayna'nın yanında yer almasıyla dikkatleri çeken hayvanlardan biri Jack Russel teriyer cinsi bir köpek Patron. Patron geçen ay işgalin başlamasından bu yana 200'den fazla patlayıcı cihaz aramasıyla ünlenmişti. İki yaşındaki Patron Kiev'in kuzeyindeki Çernihiv bölgesinde patlamamış mühimmat tehdidini ortadan kaldırmak için çalışıyor. Patron altı aylık olduğundan beri çalışıyor ve Ukraynalıların daha fazla yaralanma veya ölüm riski olmadan güvenli bir şekilde eve dönmelerini sağlıyor.

Jack Russell gibi köpek ırklarının güçlü bir koku alma duyusu bulunuyor, bu da onları mayın temizleme çabasında insanlardan daha etkili kılıyor.

Rus güçlerinin geri çekilmesiyle geride yüzlerce patlayıcının bırakıldığı düşünülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kiev
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