HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kiev Polisi ABD Büyükelçilik Çalışanına Saldırıyı Soruşturuyor

Kiev Polisi ABD Büyükelçilik Çalışanına Saldırıyı Soruşturuyor

01.10.2020 18:24 | Son Güncelleme

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de polis, bir ABD Büyükelçiliği görevlisinin uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma başlattı

Kiev Polisi ABD Büyükelçilik Çalışanına Saldırıyı Soruşturuyor

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de polis, bir ABD Büyükelçiliği görevlisinin uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma başlattı.
Emniyetten yapılan açıklamada bir gün önce bir kadının, Kiev'in Şevçenko semtindeki demiryolu hattı yakınında bir parkta kafasından yara almış ve baygın halde bulunduğu bildirilmişti.

Açıklamaya göre kimliği gizli tutulan kadın hastaneye kaldırıldı, ancak birkaç saat sonra hayatını kaybetti. Çantasından çıkan evraklar, kadının ABD Büyükelçiliği çalışanı olduğuna işaret ediyordu.

Açıklama, şüpheli saldırganın eşkalini de içeriyor.

Saldırgan, açıklamada, "30-40 yaşlarında, 1,90-2,00 boyunda, siyah şortlu, koyu mavi spor ayakkabılı, yanları kısa kesilmiş koyu renk saçlı" olarak tanımlanıyor.

Kiev'deki ABD Büyükelçiliği ise dün paylaştığı Twitter mesajında saldırının kurbanının bir Amerikan vatandaşı olduğunu belirtti.

Büyükelçilik açıklamasında, "Kiev'deki ABD Büyükelçiliği camiasının bir üyesinin ölüm haberini üzüntüyle bildiriyoruz. ABD Büyükelçiliği'nden yetkililer ölüm vakasına yol açan koşulları belirlemek için ilgili makamlarla birlikte çalışıyor" ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
150'den fazla çocuğun babası: Pandemi beni yavaşlatmadı! 150'den fazla çocuğun babası: Pandemi beni yavaşlatmadı!
İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG işbirliği!İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG işbirliği!
TikTok kaosu büyüyor: 'Mantıksız taleplere boyun eğilmemeli'TikTok kaosu büyüyor: 'Mantıksız taleplere boyun eğilmemeli'
En Çok Okunan Haberler
Mezar taşlarını gören şaşıp kalıyor: Lütfen bize iş çıkarmayın
Mezar taşlarını gören şaşıp kalıyor: Lütfen bize iş çıkarmayın
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom!
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom!
Fuhuş için trans bireyle buluştu, hayatının şokunu yaşadı
Fuhuş için trans bireyle buluştu, hayatının şokunu yaşadı
Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş
Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş
Olay yorumdan sonra mesaj yağıyor
Olay yorumdan sonra mesaj yağıyor
Sahilde gitar çalan tıp fakültesi öğrencisi dehşeti yaşadı!
Sahilde gitar çalan tıp fakültesi öğrencisi dehşeti yaşadı!
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
19 yaşındaki kadına toplu tecavüz!
19 yaşındaki kadına toplu tecavüz!
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Fransa'da Macron'a büyük şok! İstifa etti
Fransa'da Macron'a büyük şok! İstifa etti
Yunanistan'dan önemli Türkiye açıklaması: Yakınız!
Yunanistan'dan önemli Türkiye açıklaması: Yakınız!
Diğer Haberler
Fransa'da Emmanuel Macron'a büyük şok! Giderek azalıyor
Fransa'da Emmanuel Macron'a büyük şok! Giderek azalıyor
ABD'de F-35 uçağı düştü! Havada kanatları tanker uçağına çarptı
ABD'de F-35 uçağı düştü!
NATO'dan çok önemli Türkiye açıklaması
NATO'dan çok önemli Türkiye açıklaması
İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG işbirliği!
İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG işbirliği!
Azerbaycan’da gazetecilerin bulunduğu yerde korku dolu anlar kamerada
Gazeteciler sığınaklara kaçtı! Korku dolu anlar
Çin’de 5 bin hayvan depoda ölü olarak bulundu
5 bin hayvan depoda ölü olarak bulundu!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.