Kiev Polisi ABD Büyükelçilik Çalışanına Saldırıyı Soruşturuyor

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de polis, bir ABD Büyükelçiliği görevlisinin uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma başlattı.

Emniyetten yapılan açıklamada bir gün önce bir kadının, Kiev'in Şevçenko semtindeki demiryolu hattı yakınında bir parkta kafasından yara almış ve baygın halde bulunduğu bildirilmişti.

Açıklamaya göre kimliği gizli tutulan kadın hastaneye kaldırıldı, ancak birkaç saat sonra hayatını kaybetti. Çantasından çıkan evraklar, kadının ABD Büyükelçiliği çalışanı olduğuna işaret ediyordu.

Açıklama, şüpheli saldırganın eşkalini de içeriyor.

Saldırgan, açıklamada, "30-40 yaşlarında, 1,90-2,00 boyunda, siyah şortlu, koyu mavi spor ayakkabılı, yanları kısa kesilmiş koyu renk saçlı" olarak tanımlanıyor.

Kiev'deki ABD Büyükelçiliği ise dün paylaştığı Twitter mesajında saldırının kurbanının bir Amerikan vatandaşı olduğunu belirtti.

Büyükelçilik açıklamasında, "Kiev'deki ABD Büyükelçiliği camiasının bir üyesinin ölüm haberini üzüntüyle bildiriyoruz. ABD Büyükelçiliği'nden yetkililer ölüm vakasına yol açan koşulları belirlemek için ilgili makamlarla birlikte çalışıyor" ifadelerine yer verildi.

