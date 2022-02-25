Kiev, Rusya'nın saldırısına hazırlanıyor

Moskova, Kiev'in kuzeybatısındaki Hostomel hava sahasını ele geçirdiğini iddia etti. Kiev'e saldırı planının hazırlığının önemli bir parçası olan Hostomel hava sahası, çatışmaların ilk saatlerinden bu yana hedefte. Ukraynalı yetkililer, hava sahasındaki ağır çatışmanın devam ettiğini söyledi, ancak sahanın Rusya'nın eline geçip geçmediği henüz doğrulanmadı.

Kiev Belediye Başkanı eski dünya ağır siklet boks şampiyonu Vitali Kliçko, "Kiev savunma aşamasına geçti. Bazı mahallelerden patlama ve silahlı çatışma sesleri geliyor. Sabotajcılar çoktan Kiev'e girdi. Düşman, başkente diz çöktürmek ve bizi mahvetmek istiyor" dedi.

Üç milyon nüfuslu Kiev'de sirenler çalarken bazı kent sakinleri yeraltındaki metro istasyonlarına sığındı.

Ukraynalı yetkililer, gece bir Rus uçağının vurulduğunu ve uçağın Kiev'de bir binanın üzerine düştüğünü, çıkan yangında sekiz kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, paylaştığı Twitter mesajında, ülkenin doğusundaki Çernihiv ve Melitopol kentlerinin girişinde ve Hostomel'de ağır çatışma yaşandığını, can kaybı olduğunu bildirdi.

Kiev'in ana havalimanı yakınlarında konut olarak kullanılan 10 katlı bir binanın camlarının patladığı bildirildi. Havalimanındaysa sabah erken saatlerde topçu ateşinin isabet ettiği noktada iki metre çapında bir çukur oluştuğu, çukurun enkazla dolu olduğu görüldü.

Camları patlayan binada yaşayan Oksana Gulenko, "Bu zamanda böyle bir şeyi nasıl yaşarız? Putin ve tüm ailesi cehennemde yanmalı" şeklinde konuştu.

Yüzlerce kişi, televizyonda hava saldırılarının olacağı uyarısı yapılması üzerine sığınaya girdi.

Sığınağa girenler arasında bulunan 35 yaşındaki Viktoria, yanındaki 5 ve 7 yaşındaki iki çocuğuyla burada ne kadar kalacaklarını bilmediklerini, şok içinde olduklarını, barışçı insanlara karşı böyle bir savaşın nasıl açıldığını anlamadığını söyledi.

40 yaşındaki bir başka kadın, Alla ise "Çocuklar korktu, ağlayarak 'Anne, hepimiz ölecek miyiz?' diye sordular" dedi.

Görgü tanıkları, Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti olan, Rusya sınırına yakın Harkiv'de de patlama seslerinin duyulduğunu, batıdaki Lviv'de de hava saldırısı sirenlerinin duyulduğunu söyledi. Yetkililer, doğudaki Sumi kentinde de ağır çatışma yaşandığını bildirdi.

On binlerce kişi büyük kentleri terk etti. Onlarca kişininse öldüğü haberleri geliyor. Belarus istikametinden Kiev'e ilerleyen Rus askerleri, Kiev'in kuzeyindeki eski nükleer santral Çernobil'i ele geçirdi. Ukraynalı yetkililer, Çernobil çevresindeki radyasyon seviyesinin yüksek olduğunu söyledi.

Amerikalı yetkililer, Rusya'nın ana amacının Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'yi devirmek ve hükümetini ortadan kaldırmak olduğuna inanıyor. Rus askerlerinin hedefinde kendisinin olduğunu söyleyen Zelenski ise Kiev'de kalacağını açıkladı.

POLONYA HAVA SAHASINI RUS UÇAKLARINA KAPATIYOR

Polonya hükümeti, Cuma geceyarısından itibaren hava sahasını Rus uçaklarına kapatacağını bildirdi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, resmi Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlar Kurulu’na Polonya hava sahasının Rus uçaklarına kapatılmasıyla sonuçlanacak bir karar tasarısı hazırlaması talimatı verdim" dedi.

Polonya hükümetinden bir sözcü, Twitter açıklamasında, "yasağın Cuma geceyarısından itibaren yürürlüğe gireceğini" bildirdi.

