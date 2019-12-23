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Kiev yönetimi ile Rus yanlısı ayrılıkçılar esir değişimi anlaşması yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 20:08 | Son Güncelleme

Kiev yönetimi ile Rus yanlısı ayrılıkçılar esir değişimi anlaşması yaptı

KİEV (AA) - Ukrayna’nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi yıl sonuna kadar karşılıklı esir değişimi konusunda anlaşmaya vardı.

Üçlü Temas Grubu Ukrayna İnsani Konular Komisyonu Temsilcisi Valeriya Lutkovskaya, yaptığı açıklamada, esir değişim listesi üzerinde tarafların anlaştığını bildirdi.

Hazırlanan listenin üzerinde son rötuşların yapıldığını aktaran Lutkovskaya, "Paris’te yapılan Normandiya Formatında Liderler Zirvesi’ndeki karara uygun olarak, sonunda bu yılın sonuna kadar karşılıklı serbest bırakılması gereken kişiler ile ilgili anlaşmaya varıldı. Bu büyük bir mutluluk. Çünkü 2017 aralıkta alamadığımız yasa dışı tutuklu bulunan çocuklarımızı sonunda geri alabileceğiz." dedi.

Lutkovskaya, bu kimselerin dört yıl boyunca ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerde esir olduğunu ve aileleri ile görüşemediğini ifade etti.

Üç yıl aradan sonra 9 Aralık’ta Fransa’nın başkenti Paris’te Normandiya Dörtlüsü (Almanya, Fransa, Rusya, Ukrayna) Liderler Zirvesi yapılmıştı.

Zirve sonrasında yapılan basın toplantısında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ve Rusya arasında esir ve mahkum değişimi konusunun da ele alındığını kaydederek, 24 Aralık’ta ya da en geç ay sonuna kadar değişimin gerçekleşmesi üzerinde anlaştıklarını bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
esir değişimi Ukrayna

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