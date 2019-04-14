HABER

Kiev'de bomba alarmı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 18:20 | Son Güncelleme

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de farklı noktalara çok sayıda bomba ihbarı yapıldı

KİEV (AA) - Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, farklı noktalara yönelik çok sayıdaki bomba ihbarı üzerine bu yerlerde bulunanlar tahliye edildi.

Kiev polisinden yapılan açıklamada, Kiev şehir merkezindeki Uluslararası Çağdaş Sanat Merkezi, Bağımsızlık Meydanı, Globus isimli alışveriş merkezi ve bazı otellere bombalı saldırı düzenleneceği ihbarı yapıldığı bildirildi.

Telefon yoluyla gelen ihbarlar üzerine söz konusu yerlere kurtarma ekipleri ile bomba imha uzmanlarının sevk edildiği ve yüzlerce kişinin tahliye edildiği kaydedildi.

PARTNER Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu... Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu...
Bülent Arınç: Çıkacak sonuca saygı gösterelimBülent Arınç: Çıkacak sonuca saygı gösterelim
Alanya'da tatilciler plajları doldurduAlanya'da tatilciler plajları doldurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bomba alarmı Kiev Ukrayna

En Çok Okunan Haberler

Toplantıda gerginlik! Mansur Yavaş verdiği talimatı açıkladı

Toplantıda gerginlik! Mansur Yavaş verdiği talimatı açıkladı

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Bülent Arınç'tan yerel seçim yorumu: Başarı olarak göremeyiz

Bülent Arınç'tan yerel seçim yorumu: Başarı olarak göremeyiz

AK Partili Yavuz: Olağanüstü itiraz için hazırlıklarımız tamam

AK Partili Yavuz: Olağanüstü itiraz için hazırlıklarımız tamam

Resmi açıklama yapıldı! Sezon finali...

Resmi açıklama yapıldı! Sezon finali...

Bahçeli'ndan İmamoğlu'na tepki: Bundan belediye başkanı olmaz

Bahçeli'ndan İmamoğlu'na tepki: Bundan belediye başkanı olmaz

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Sakarya'da deprem! 4.0 şiddetinde salladı

Sakarya'da deprem! 4.0 şiddetinde salladı

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

FETÖ imamından 'gizli bilgi' itirafı

FETÖ imamından 'gizli bilgi' itirafı

PKK'lı teröristlerin üzerinden çıktı! Maç günü keşif yapmışlar

Teröristlerin üzerinden çıktı! Maç günü keşif yapmışlar

Gözaltına alınan Mustafa Sönmez serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Mustafa Sönmez serbest bırakıldı

Ankara'da eğlence mekanı kurşunlandı: 1 yaralı

Eğlence mekanına kurşun yağdırdılar! Kanlı gece

Aydın’da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Gece yarısı korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.