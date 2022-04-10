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Kiev’de Endişeli Bekleyiş

10.04.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Kiev çevresinden çekilmesiyle başkentte yaşayanlar geride kalan yıkım ve ölümler nedeniyle çok üzgün olduklarını söylerken bazıları kent ve çevresinde sağlanan kısmi barışın geçici olabileceğini belirtiyor

Kiev’de Endişeli Bekleyiş

Rusya’nın Kiev çevresinden çekilmesiyle başkentte yaşayanlar geride kalan yıkım ve ölümler nedeniyle çok üzgün olduklarını söylerken bazıları kent ve çevresinde sağlanan kısmi barışın geçici olabileceğini belirtiyor.

Ukrayna hükümeti Kiev çevresindeki kanıtların Rusya’nın savaş suçu işlediğini gösterdiğini belirtirken Cumhurbaşkanı Zelenski olanları soykırım olarak niteliyor.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki bir bölge, son çatışmalarda yaşamlarını yitiren sivil ve askerlerle savaşın gelecekteki kurbanlarının gömülmesi için ayrıldı.

Ukrayna, başkent çevresindeki bölgeleri yeniden ele geçirdi ama sokaklarda çok sayıda sivil cansız beden bulundu.

Kiev’deki mezarlıkta, mezarlığın yöneticisi savaşın ülkenin güneyi ve doğusuna kayabileceğini söylüyor ve başkentteki kısmi barış ortamının geçici olduğunu düşünüyor.

Şubat sonunda savaşın başlamasından bu yana bu mezarlığa 30 füze isabet etti.

Berkovet’kyaa Mezarlığı’nın idarecisi Klymniuk Volodymyr, “Burada kendinizi güvende hissetmeniz mümkün değil. Örneğin 2 Mart’ta Buça’da durum kötüleşirken füzeler mezarlıkta çalışanların 100 metre uzağına düştü. Çalışanlar mezarların içinde girdi ve saldırı bittikten sonra da kazmaya devam etti” diyor.

Yerel halk ölümler ve yıkım nedeniyle çok üzgün ve şok yaşıyor. Kiev’de barikatlar hala sokaklarda ve bombalanan binalar yıkılmış halde.

Rusya Kiev bölgesinden çekildiğini açıklarken, birçok kişi Rusya’nın diğer bölgelere saldırmasından kaygı duyuyor.

Kievli Iryna Sherbaniuk, “Onlara güvenmiyorum. Sanırım yeniden toparlanıyorlar. Rusya askerlerini doğuya kaydırırsa durum daha kötü olabilir. Ukraynalı askerlerin o bölgeleri koruması kolay değil” diyor.

Ülkenin batı bölgelerine yönelik saldırılar fazla olmasa da hava saldırısı siren sesleri her gün duyuluyor. Yerel yetkililer halka savaşa hazır olmaları çağrısı yapıyor.

Vinnytsia Belediye Başkanı Serhii Morhunov, “Halka farklı eğitimler veriyoruz. İlk yardım, kimyasal silah saldırısına karşı eğitim, hava saldırısı eğitimi, sivil savunma ki buna içinde bulunduğumuz binayı ve kent merkezini savunmak da dahil” diyor.

Vinnytsia’daki bir okul Ukrayna’da savaş nedeniyle evlerinden olan aileler tarafından kullanılıyor.

Birçoğu öfkeli olduklarını söylüyor.

Tatiana, “Eğer mecbur kalırsak onlarla ellerimizle savaşırız ve çocuklarımızı öldürdükleri için ve yaptıkları herşey için onları paramparça ederiz” diyor.

Savaş nedeniyle 10 milyondan fazla Ukraynalı evlerini terk etmek zorunda kaldı ve Birleşmiş Milletler’e göre bu sayının yarısı çocuklardan oluşuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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