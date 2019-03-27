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Kiev'de Kemer tanıtım standı açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 17:44 | Son Güncelleme

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül: - "Geniş turizm seçeneklerimizi tüm fuarlarda anlatıyoruz. Rusya, Ukrayna ve Baltık bölgesinden ilçemize yönelik rezervasyonlarda önemli artış var. Bu sezon turizmde yeni bir rekora ulaşmayı bekliyoruz"

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen 25'inci Ukrayna Uluslararası Turizm Fuarı'nda, Antalya'nın Kemer ilçesinin tanıtım standı açıldı.

Kemer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kemer Belediyesi, Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) ve Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) iş birliği ile açılan stantta ilçenin doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve turistik tesisleri tanıtıldı.

İlçeyi tanıtıcı broşürlerin de dağıtıldığı standa Ukraynalı turizmciler ve seyahat acenteleri yoğun ilgi gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kemer Belediye Başkanı ve KETAV Başkanı Mustafa Gül, şunları kaydetti:

"Ukrayna, Rusya ve Baltık bölgesindeki fuarlara büyük önem veriyoruz. Ruslar ve Ukraynalılar Kemer’i ikinci vatanları olarak görüyorlar. Bölgede katıldığımız bütün fuarlarda her zaman ziyaretçi akınına uğruyoruz. Kemerimiz'de doğa, sağlık, spor turizmi ve daha birçok alternatif turizm olanağı var. Bu geniş turizm seçeneklerimizi tüm fuarlarda anlatıyoruz. Rusya, Ukrayna ve Baltık bölgesinden ilçemize yönelik rezervasyonlarda önemli artış var. Bu sezon turizmde yeni bir rekora ulaşmayı bekliyoruz."

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Kemer kemer ilçe tanıtım standı Kiev

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