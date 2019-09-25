HABER

Kiev’de Türk öğrenci dövülerek gasp edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 16:53 | Son Güncelleme

Ukrayna’nın başkenti Kiev’e eğitim için giden Emre K.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’e eğitim için giden Emre K. isimli Türk öğrenci dövülerek gasp edildi.
Başkent Kiev’in merkezinde gece yarısı kimliği belirsiz 4 kişi tarafından dövülerek gasp edilen Türk öğrencinin parası, telefonu ve pasaportu çalındı. Olaydan sonra bir binanın avlusuna bırakılan Emre K. polis karakoluna götürüldü. Pasaportu yırtarak kullanılamaz hale getiren saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Saldırı sonrası bir süre şuurunu kaybeden Emre K. daha sonra Türk Büyükelçiliği görevlilerini aradı. Kiev Büyükelçiliği yetkilileri öğrenciye avukat tahsis ederek geçici pasaport verdi.
Kievli Türk avukat Enver Damyan yaptığı açıklamada, "Emre Bey son derece hassas bir insan. Olaydan fiziki olduğu kadar manevi olarak da etkilenmiş. Polisin olaya müdahale biçimi ve delil tespit süreci maalesef onaylayabileceğimiz bir şekilde tecelli etmemiş. Ağır yaralı buldukları müvekkilime doktor müdahalesi yapılmamış ve hastahaneye götürülmemiş. Müvekkilimin tüm dişleri kırıldığı ve kronik şeker hastası olduğu halde darp raporu tutulmamış. Ukraynaca bilmiyor. Yazılan metni anlamadığı halde, ifade tutanağı imzalatılmış. Zanlıların aranmasının yanı sıra polisin tutumuna ilişkin gerekli şikayetlerimizi yetkili makamlara ilettik" dedi.

"Türkiye’ye dönüyorum"
Saldırıyı ciddi yaralar ile atlatan Emre K., Kiev Türk Büyükelçiliği yetkililerine ve avukat Enver Damyan’a teşekkür ederek, "Ben Ukrayna’ya üniversite için Eskişehir’den geldim. Henüz iki hafta geçti. Hayati bir saldırı yaşadım. Yaşadığım bu olayın şokunu atlatamadım. Gece yolda yürürken birden saldırdılar. Sürükleyerek bir binanın avlusuna götürdüler. Saldırıda tüm dişlerimi kaybettim. Beni öldüresiye dövdüler. İlk kez yurt dışına çıktım. Hayatımda ilk kez böyle bir şey başıma geldi. Bu olayın etkisinden kurtulmak üzere en kısa zamanda Türkiye’ye dönüyorum” ifadelerini kullandı.

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Uyuşturucu tacirlerine 3 operasyonUyuşturucu tacirlerine 3 operasyon
Sahte profesör yakalandıSahte profesör yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Erdoğan sinyali vermişti! Sürücülere uygulama başladı

Erdoğan sinyali vermişti! Sürücülere uygulama başladı

İstanbul'da dehşet anları!

İstanbul'da dehşet anları!

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Bankada parası olanlar dikkat!

Bankada parası olanlar dikkat!

Yüzlercesine yasak geliyor

Yüzlercesine yasak geliyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyuşturucu sanığından 'pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

'Pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

Gezmeye çıkıp kaybolan liseli Hatice aranıyor

Bir ilçe onu arıyor! Sır oldu...

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

İstanbul'da çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı ve konsolos aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.