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Kiev’de Türk öğrencilerin ağırlıklı olduğu üniversitede yangın çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 22:06 | Son Güncelleme

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Türk öğrencilerin ağırlıklı olduğu Milli Havacılık Üniversitesinde yangın çıktı.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Türk öğrencilerin ağırlıklı olduğu Milli Havacılık Üniversitesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu facianın eşiğinden dönüldü.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir havacılık üniversitesinde yangın çıktı. Türk öğrencilerin de eğitim gördüğü Milli Havacılık Üniversitesinin (NAU) 4 katlı binasında, öğrenciler arasında büyük paniğe yol açan yangın çıktı. Yangın, binanın birinci katındaki masaların ve teknik ekipmanların saklandığı depoda çıktı. Kiev Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince yangına müdahale edilerek söndürüldü ve yangında can kaybı yaşanmadı.

Olayla ilgili okul yönetimi tarafından soruşturma sürdürülüyor.

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