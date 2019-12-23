Kiev’de Türk öğrencilerin de yaşadığı yurtta yangın çıktı

Başkent Kiev’de bulunan, Türk öğrencilerin de eğitim aldığı Ulusal Havacılık Üniversitesi (NAU) yurdunda sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. Üniversite yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi.

Yangının fark edilmesi üzerine, yurtta kalan 350 öğrencinin hızlı bir şekilde binadan tahliye edilmesiyle, büyük bir facia önlendi. İtfaiye birimlerince yapılan açıklamada, yangın yerine ulaşan 13 yangın söndürme aracı ve 34 itfaiyecinin olaya müdahale ettiği bildirildi. Yangının çıkış nedenine dair ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz şubat ayında aynı üniversitenin, eğitim binasında yangın çıkmış ve yangın derste olan öğrenciler arasında büyük paniğe yol açmıştı.

KAYNAK: İHA



