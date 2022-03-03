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‘‘Kiev’de TV Kulesine Saldırıda Bir Gazeteci Öldü’’

03.03.2022 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) Avrupa ve Orta Asya Koordinatörü Gulnoza Said, ‘‘Ukraynalı gazeteci Yevhenii Sakun’un Rusya’nın sivil altyapıya yaptığı sorumsuz saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz’’ dedi

‘‘Kiev’de TV Kulesine Saldırıda Bir Gazeteci Öldü’’

Ukraynalı gazeteci Yevhenii Sakun’un 1 Mart Salı Günü Kiev’de bir televizyon kulesine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) bir açıklama yaptı.

CPJ Avrupa ve Orta Asya Koordinatörü Gulnoza Said, ‘‘Ukraynalı gazeteci Yevhenii Sakun’un Rusya’nın sivil altyapıya yaptığı sorumsuz saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz’’ dedi.

Said, ‘‘Rus yetkililer, gazetecileri ve diğer sivilleri kolayca öldürebilecek pervasız saldırılardan kaçınmalıdır” diye konuştu.

CPJ, 49 yaşındaki Sakun’un Rusya işgalini haberlerine taşıyan Ukrayna televizyon kanalı LIVE’ın kameranı olduğunu bildirdi ve Ukrayna Ulusal Gazeteciler Birliği Başkanı Sergiy Tomilenko’nun CPJ’ye Sakun’un saldırı sırasında meslektaşlarıyla birlikte çalışmakta olduğunu, daha sonra cesedinin basın kartı sayesinde tespit edildiğini aktardı.

Tomilenko, Sakun’un ölümünün Ukrayna polisi tarafından da doğrulandığını bildirdi.

Basında yer alan haberlere göre saldırıda dört kişinin daha hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, Rus güçlerinin ayrıca ülkenin doğusundaki Harkiv ve Lisiçansk kentlerindeki televizyon kulelerini de topçu atışına tuttuğu belirtildi.

CPJ’ye göre 26 Şubat’ta Danimarka'nın Ekstra Bladet gazetesi için çalışan iki gazeteci, Ukrayna'nın doğusundaki Ohtirka kenti yakınlarında haber yaparken vuruldu. CPJ’ye bu bilgiyi gazetenin başeditörü Knud Brix telefonda yaptıkları görüşmede verdi.

Brix’e göre gazeteciler Rus hava saldırısı olduğundan şüphelenilen bir olayı haber yaparken yakınlarında bomba patladı ve kimliği belirsiz saldırganlarca 20-30 tur ateş açıldı. Saldırı sırasında muhabir Stefan Weichert omzundan bir kez ve fotoğrafçı Emil Filtenborg Mikkelsen iki kez bacağından ve bir kez sırtından vuruldu.

Brix’e göre gazeteciler olay yerinden kaçıp yakındaki yeral hastanede tıbbi müdahale gördü. İki gazetecinin durumunun stabil olduğu belirtildi.

Brix, her iki gazetecinin de basın mensubu olduklarını gösteren koruyucu malzeme giydiklerini ve ateş altında kaldıkları sırada ‘‘basın’’ diye bağırdıklarını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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