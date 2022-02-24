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Kiev’de Yaşayan Türk İşadamı Kaosu Anlattı

24.02.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güne patlama sesleriyle başlayan Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yaşayan Türk işadamı Fatih Şahin, o dakikaları ve Kiev ve çevresinde yaşanan kaos ortamını VOA Türkçe’ye anlattı

Kiev’de Yaşayan Türk İşadamı Kaosu Anlattı

Güne patlama sesleriyle başlayan Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yaşayan Türk işadamı Fatih Şahin, o dakikalarda yaşadıklarını ve Kiev ve çevresinde yaşanan kaos ortamını VOA Türkçe’ye anlattı.

Yaklaşık 18 yıldır Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yaşayan Türk işadamı Fatih Şahin sabah saat 4.30 civarında ilk patlama seslerini duyduklarını söyledi. Patlamaların havaalanı ve askeri noktalara yapıldığını duyduklarını ifade eden Şahin, bu durumu, Rusya’nın amacının kaos ortamı yaratarak, müzakere masasına daha güçlü oturmak şeklinde yorumladıklarını söyledi.

"Kiev'in çıkış noktalarında trafik yoğun"

Özellikle benzin istasyonlarında ve marketlerde uzun kuyruklar oluştuğunu dile getiren Fatih Şahin, “İnsanlar panik halinde. Kiev'in bütün çıkış noktalarında şu anda bir trafik yoğunluğu söz konusu. Bu da insanların panik halinde büyük kentleri terk ettiklerini gösteriyor. Maalesef böyle bir durumla karşı karşıyayız” dedi. Şahin, Rusya’dan gelecek bir saldırı olasılığına karşın iki haftadır aracının benzin deposunu hep dolu tuttuğunu da ekledi.

Ukrayna’nın farklı bölgelerinde çalışan 8 Türk personeli bulunduğunu ve onları bulundukları bölgeden tahliye etmeye çalıştıklarını kaydeden Şahin, uçuşların iptal edildiğini hatırlatarak, bu kişilerin karayoluyla Moldova’ya geçmeye çalıştıklarını ifade etti.

"Ukrayna halkı telaş içinde"

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’nin tüm çağrılarına rağmen, Rusya’nın askeri harekatının engellenemediğine dikkat çeken Şahin, “Bu kadar yaptırımların hiçbir korkutucu değeri yokmuş ki Rusya açık ve bariz bir şekilde bizim ülkemizin en batısından en doğusuna kadar balistik roketlerle saldırma hakkını kendinde görüyor” dedi. Yaşadığı binadan çevreyi gösteren Fatih Şahin Ukraynalılar’ın paniğe kapıdığını ve telaş içinde olduklarını paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kiev Ukrayna
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