Kiev'deki kilise Fener Rum Patrikhanesine devrediliyor

İstanbul'daki patrikhane, Kiev kilisesinin bağımsızlık talebini geçtiğimiz hafta kabul etmişti.Ukrayna'da parlamento başkent Kiev'deki Aziz Andreas Kilisesinin İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesine devredilmesi için karar aldı. Karar, Ukrayna Ortodoks Kilisesinin Rus Ortodoks Kilisesinden ayrılıp bağımsız olmak için yaptığı talebin Fener Rum Patrikhanesi tarafından 11 Ekim'de kabul edilmesinin ardından geldi.

Ukrayna parlamentosu, tarihi kilisenin "dua, ayin ve dini tören" için Fener Rum Patrikhanesi tarafından kullanılmasına 30'a karşı 237 oyla izin verdi. 18'inci yüzyılda inşa edilen kilisenin ücretsiz olarak Fener Rum Patrikhanesi tarafından kullanılmak üzere devredileceği, ancak mülkiyetinin Ukrayna'da kalmaya devam edeceği belirtildi.

Parlamentonun kararını memnuniyetle karşılayan Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, bu hamlenin Ukrayna Ortodoks Kilisesini bağımsızlığa yakınlaştırdığını söyledi. Poroşenko, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, "Aziz Andreas Kilisesi temsilcilik olarak kullanılmak üzere Konstantinapol Kilisesine devredildi" yazdı.