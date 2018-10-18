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Kiev'deki kilise Fener Rum Patrikhanesine devrediliyor

18.10.2018 22:01 | Son Güncelleme

Ukrayna, Kiev'deki 18'inci yüzyıldan kalma Aziz Andreas Kilisesini Fener Rum Patrikhanesine devredecek.

Kiev'deki kilise Fener Rum Patrikhanesine devrediliyor

İstanbul'daki patrikhane, Kiev kilisesinin bağımsızlık talebini geçtiğimiz hafta kabul etmişti.Ukrayna'da parlamento başkent Kiev'deki Aziz Andreas Kilisesinin İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesine devredilmesi için karar aldı. Karar, Ukrayna Ortodoks Kilisesinin Rus Ortodoks Kilisesinden ayrılıp bağımsız olmak için yaptığı talebin Fener Rum Patrikhanesi tarafından 11 Ekim'de kabul edilmesinin ardından geldi.

Ukrayna parlamentosu, tarihi kilisenin "dua, ayin ve dini tören" için Fener Rum Patrikhanesi tarafından kullanılmasına 30'a karşı 237 oyla izin verdi. 18'inci yüzyılda inşa edilen kilisenin ücretsiz olarak Fener Rum Patrikhanesi tarafından kullanılmak üzere devredileceği, ancak mülkiyetinin Ukrayna'da kalmaya devam edeceği belirtildi.

Parlamentonun kararını memnuniyetle karşılayan Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, bu hamlenin Ukrayna Ortodoks Kilisesini bağımsızlığa yakınlaştırdığını söyledi. Poroşenko, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, "Aziz Andreas Kilisesi temsilcilik olarak kullanılmak üzere Konstantinapol Kilisesine devredildi" yazdı.

Müze olarak hizmet veren Kiev'deki kilise, 2015 yılından bu yana dini törenler için kullanılmıyor.

Fener Rum Patrikhanesi bağımsızlık talebini kabul etmişti

Patrik Bartholomeos tarafından yönetilen İstanbul'daki Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi, Ukrayna Ortodoks Kilisesinin Rus Ortodoks Kilisesinden ayrılma talebini geçtiğimiz hafta kabul etmişti. Ukrayna'daki kilise üzerinde 300 yılı aşkın süredir devam eden etkisini kaybeden Moskova'daki kilise tepkisini, İstanbul'daki patrikhane ile tüm bağlarını koparma kararı alarak göstermişti.

Bu karar Moskova'daki kiliseyle İstanbul'daki patrikhaneden papazların birlikte dini hizmet veremeyeceği ve ibadet edenlerin de birlikte komünyon ayinine katılamayacağı anlamına geliyor.

Rusya'nın Kırım'ı ilhakı ve Moskova destekli muhaliflerin Ukrayna'nın doğusunda 2014 yılında başlattıkları ayaklanma, Ukrayna'da bağımsız kilise isteyenlerin sayısının artmasına neden olmuştu.

AFP/ÖA,BK

©Deutsche Welle Türkçe

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