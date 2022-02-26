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“Kiev’i kaybedemeyiz”

26.02.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yönelik saldırıları sürerken başkentte yaşayanlar için bugün akşamüstü saatlerinde, sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı

“Kiev’i kaybedemeyiz”

Rusya’nın, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yönelik saldırıları sürerken başkentte yaşayanlar için bugün akşamüstü saatlerinde, sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitşko yerel saatle 17.00-08.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma yasağını duyurduğu sosyal medya paylaşımında, “Sokaktaki her sivil, düşmanın sabotaj ve keşif birliklerinin bir parçası olarak görülecektir” ifadelerini kullandı.

Bu arada Kiev’deki yüksek katlı bir apartman bu sabah erken saatlerde vuruldu. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, binanın bir Rus füzesi tarafından hedef alındığını bildirdi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski’yse Kiev’i hedef alan saldırıların bugün daha da yoğunlaşmasını beklediklerini belirterek, “Kiev’i kaybedemeyiz” dedi.

Zelenski, Kiev’in yanı sıra güneydeki Odesa’yla, kuzey doğudaki Kharkiv şehirlerinde de Rusya’ya karşı savaştıklarını belirtti.

Volodimir Zelenski, dün ve bugün yaptığı sosyal medya paylaşımlarında, tüm vatandaşları ülkelerini savunmaya çağırarak ülkesini asla terketmeyeceğini ve sonuna kadar ülkesinin bağımsızlığını ve egemenliğini savunacağını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la bugün bir telefon görüşmesi yapan Zelenski sosyal medya hesabından, “Ortaklarımız Ukrayna’ya silah ve teçhizat yolluyor. Savaş karşıtı koalisyon işe yarıyor” ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı’ysa, Rus birliklerinin Ukrayna’nın güney doğusundaki Melitopol şehrini ele geçirdiklerini bildirdi.

ABD’li yetkililer, “Rusya’nın Ukrayna’da beklediğinden daha fazla bir direnişle karşı karşıya kaldığını” dile getiriyor.

Uluslararası Af Örgütü de dün akşam yaptığı açıklamayla, Rusya’nın Ukrayna saldırısıyla sivillerin yaşamını açıkça hiçe saydığını belirterek “Bu saldırılardan bazıları savaş suçu teşkil edebilir. Yalnızca hassas güdümlü silahlar kullandığına dair yanlış iddiada bulunan Rusya hükümeti, bu saldırıların sorumluluğunu üstlenmelidir” açıklamasında bulundu.

Türkiye’den arabuluculuk önerisi

Bu arada Türkiye bir an önce ateşkes ilan edilmesi için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü bildiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Zelenski’yle telefon görüşmesi yaparken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la görüştü.

Türkiye görüşmelerde, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Diğer yandan, CHP İstanbul milletvekili ve genel başkan başdanışmanı Ünal Çeviköz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “1956 ve 1968’i 21. yüzyılda yeniden yaşıyoruz. Karadeniz’de dengeleri gözetmek ayrı, uluslararası hukuktan ve insan haklarından yana bir duruş sergilemek ayrı. Rusya’nın Avrupa Konseyi üyeliğinin askıya alınması kararına Türkiye’nin çekimser oy vermesini tarih unutmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi dün, Rusya’nın üyelikten uzaklaştırılması kararı almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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