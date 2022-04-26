"Kiev’in Savaşı Kazanacağına İnanıyorum"

BERLİN- ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı başarılı olması için mümkün olan her desteği sağlamaya hazır olduklarını söyledi. Austin’in davetiyle 40'tan fazla ülkenin savunma bakanı ve genelkurmay başkanlarının bir araya geldiği ve Almanya’nın Ramstein kentinde bulunan ABD hava üssünde düzenlenen "Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı"da konuşan Austin, "Ukrayna'ya yardım için biraraya geldik. Hedefimiz, Rusya'nın haksız işgaline karşı verilen mücadelenin kazanılmasına yardımcı olmak ve Ukrayna'nın savaş sonrasında yeniden güçlenmesi" dedi.

Toplantı kapsamında Ukrayna’ya desteği koordine amacıyla oluşturulan temas grubunun her ay biraraya geleceğini söyleyen Austin, Kiev'e silah ve teçhizat ile destekte bulunan tüm ülkelere teşekkür etti.

"Ukrayna’ya destek sağlayan ülkelerin sayısı her geçen gün daha da artıyor" diyen Austin, "Kaybedecek zamanımız yok. Önümüzdeki haftalar savaş için belirleyici olacaktır" dedi. "Kiev’in savaşı kazanacağına inanıyorum" görüşünü aktaran Austin, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna’nın zaferi için "yeri göğü harekete geçirmeye" hazır olduklarını söyledi.

"Tarihi bir buluşma"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da katıldığı toplantıyı "tarihi bir buluşma" olarak tanımlayan Amerikan Savunma Bakanı, Ukraynalılar‘ın ülkesini mükemmel bir şekilde savunduğunu söyledi ve Ukraynalılar‘ın cesaret ve yeteneklerinin tarihe geçeceğini öne sürdü. Bakan Austin, "Rusya, bir adamın hırslarını tatmin etmek için bir savaş yürütüyor. Ukrayna ise demokrasisini, egemenliğini ve vatandaşlarını savunmak için zorunlu bir savaş veriyor" ifadelerini kullandı.

Lloyd Austin, Almanya'nın Ukrayna'ya uçaksavar tankları tedarik etmesini "önemli" bir adım olarak tanımladı. "Almanya ABD'nin büyük bir dostu ve müttefikidir" diyen Austin, Almanya’nın gönderme kararı aldığı "Gepard" tanklarının Ukrayna’nın savunmasına büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

ABD Savunma Bakanı Austin, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile geçen haftasonu Kiev’e giderek, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski ile görüşmüş, ABD’nin Ukrayna’ya daha fazla askeri yardım yapacağı sözü vermişti.

ABD’nin Avrupa’daki hava gücünün ve NATO’nun lojistik tesislerinin merkezi Ramstein’deki toplantıda açıklama yapan Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht de, Almanya'nın Ukrayna'ya yeterli desteği sağlamadığı yönündeki eleştirileri geri çevirdi. "Bu bağlamda son haftalarda Almanya'ya yönelik eleştiriler oldu" diyen Lambrecht, "Ama rakamlar farklı bir dil konuşuyor. Biz Ukrayna’ya yoğun yardımda bulunduk, ilk etapta Ukrayna’ya tanksavar füzeleri ve hava savunma füzeleri gönderdik" şeklinde konuştu.

Lambrecht Alman hükümetinin, hizmet dışı bırakılan ve ağrılıklı olarak hava savunma amaçlı kullanılan "Gepard" tanklarının Ukrayna'ya teslimatına yeşil ışık yaktığını duyurdu. Lambrecht, "Gepard Ukrayna’ya şu anda en çok gereken ve hava sahasını korumada yardımcı olacak savunma silahı" dedi. Tankların satışı konusunda savunma sanayi şirketi Krauss-Maffei Wegmann’la (KMW) anlaşmaya varıldığını bildiren Lambrecht, "Hükümet olarak KMW‘nin doğrudan Ukrayna’ya teslimat yapmasını destekliyoruz. Ukrayna sipariş verecek, Almanya da ödeyecek” diye konuştu. Bakan Lambrecht ayrıca, Alman ordusundan uzman askerlerin özellikle Hollanda tarafından Ukrayna’ya satılan "Obüs 2000" adlı kısa namlulu topların Ukraynalı askerler tarafından kullanılabilmesi için gerekli eğitimi üstleneceklerini de duyurdu. 1970’li yıllarda geliştirilen, kendinden tahrikli uçaksavar tankı "Gepard", 2010 yılından bu yana Alman ordusu tarafından kullanılmıyor ancak Krauss-Maffei Wegmann‘ın envanterinde yer alıyor. Uzmanlar şirketin depolarında tahminen 50 civarında "Gepard" bulunduğunu, yer ve uçan hedeflere karşı kullanılabilen tankların kısa süreli bir bakım sonrasında Ukrayna’ya teslim edilebileceğini açıkladı.

Berlin‘in NATO toplantısı öncesi aldığı bu sürpriz kararla, Ukrayna‘ya silah teslimatı konusunda Almanya'ya yönelik sert eleştirileri yumuşatmayı hedeflediği öne sürüldü. Almanya Başbakano Olaf Scholz, Ukrayna’nın istediği ağır silahları satma konusunda temkinli davranması nedeniyle hem ülke içinde hem de yurtdışında eleştiriliyordu.

Öte yandan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partilerinin oluşturduğu Hristiyan Birlik’in bu hafta Meclis‘e bir önerge sunarak, Scholz'u Ukrayna'ya ağır silahlar gönderme kararı almaya zorlamayı hedefliyordu.

Berlin’deki siyasi kulislerde, Birlik partilerinin önergesine, koalisyon partilerinden Yeşiller ve FDP’den bazı milletvekillerinin destek vermeyi planladığı, bu durumda Scholz’un güven oyuna gitmek zorunda kalacağı ifade ediliyordu. Bugünkü açıklama sonrasında, Almanya Ukrayna’nın arzuladığı ağır silahları gönderme kararı alırken, olası bir hükümet krizi de son anda engellenmiş oldu.

