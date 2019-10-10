İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, "Sahip olduğumuz tüm kültürel değerlerimize birlikte sahip çıkmak, kültür endüstrilerimizi güçlendirerek kültür ihraç eden ülkeler karşısında rekabet gücümüzü artıracak politikalar üretebilmek ve birbirimizden ilham alarak geleceğe dönük ortak iş birlikleri geliştirmek amacıyla bugün burada bir aradayız." dedi.

Kültür Endüstrilerinin Desteklenmesi Odaklı Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi (KİFAÇ) Farkındalık Artırma ve İşbirliği İstişare Toplantısı, kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren özel sektör temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, toplantının dördüncüsünün düzenlendiği anımsatarak, küreselleşmenin birçok konuda olduğu gibi kültür ve sanat alanında da tek tipleşme olgusunu ortaya çıkardığını belirtti.

Sinema, müzik, giyim, yemek ve eğlence gibi alanlarda bireylerin giderek birbirine benzemeye başlamasının küreselleşmenin aynılaştırıcı etkisinin güçlenmekte olduğunu gösterdiğini kaydeden Yavuz, şunları söyledi: