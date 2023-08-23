Kiğı Bingöl arası kaç km? Kiğı Bingöl arası kaç saat? 4.2 deprem sonrası merak konusu oldu

Bingöl'de deprem gerçekleştiği aktarıldı. AFAD saat 11.19 sıralarında gerçekleşen depremin şiddetini 4.2 olarak duyurdu. AFAD'ın ardından Kandilli Rasathanesi'nden açıklama yapıldı. Sarsıntının şiddeti 4.2 olarak belirtildi. Yapılan açıklamalar sonrası "Kiğı Bingöl arası kaç km?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, Kiğı Bingöl arası kaç saat? İşte ayrıntılar...

KİĞI BİNGÖL ARASI KAÇ KM?

Kiğı Bingöl arası 72.1 kilometredir.

KİĞI BİNGÖL ARASI KAÇ SAAT?

Kiğı Bingöl arası 1 saat 11 dakikadır.

BİNDÖL'DE 4.2 ŞİDDETİNDE DEPREM

Bingöl'de deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada saat 11.19'da gerçekleşen 4.2 şiddetindeki depremin merkez üssü Bingöl, Kiğı olarak belirtildi.

Deprem 8.47 km derinlikte gerçekleşti.



