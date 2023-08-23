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Kiğı Bingöl arası kaç km? Kiğı Bingöl arası kaç saat? 4.2 deprem sonrası merak konusu oldu

23.08.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kiğı ve Bingöl arasında kaç kilometre olduğu AFAD'dan deprem hakkında yapılan son dakika açıklaması sonrası merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında sorgulama yapıyor. Gerçekleşen sarsıntıya ilişkin yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Bingöl ilçesi olduğu belirtildi. Peki, Kiğı Bingöl arası kaç km? Kiğı Bingöl arası kaç saat?

Kiğı Bingöl arası kaç km? Kiğı Bingöl arası kaç saat? 4.2 deprem sonrası merak konusu oldu

Bingöl'de deprem gerçekleştiği aktarıldı. AFAD saat 11.19 sıralarında gerçekleşen depremin şiddetini 4.2 olarak duyurdu. AFAD'ın ardından Kandilli Rasathanesi'nden açıklama yapıldı. Sarsıntının şiddeti 4.2 olarak belirtildi. Yapılan açıklamalar sonrası "Kiğı Bingöl arası kaç km?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, Kiğı Bingöl arası kaç saat? İşte ayrıntılar...

KİĞI BİNGÖL ARASI KAÇ KM?

Kiğı Bingöl arası 72.1 kilometredir.

KİĞI BİNGÖL ARASI KAÇ SAAT?

Kiğı Bingöl arası 1 saat 11 dakikadır.

BİNDÖL'DE 4.2 ŞİDDETİNDE DEPREM

Bingöl'de deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada saat 11.19'da gerçekleşen 4.2 şiddetindeki depremin merkez üssü Bingöl, Kiğı olarak belirtildi.

Deprem 8.47 km derinlikte gerçekleşti.


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deprem Bingöl

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