HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. KıIıçdaroğlu'ndan EYT'lilerle ilgili açıklama

KıIıçdaroğlu'ndan EYT'lilerle ilgili açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.02.2020 12:09 | Son Güncelleme

37’nci Olağan Kurultay kapsamında bugüne kadar 30 il kongresini yapan CHP’de Ankara İl Kongresi başladı. İl başkanlığı için iki aday yarışıyor. Kongrede konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; aylık geliri 673 lira ve 2 bin lira olanların sayısı ile asgari ücretin yarısı ve onun altında gelir elde eden kişi sayısını açıkladı. Kılıçdaroğlu, EYT'lilerle ilgili de konuştu.

KıIıçdaroğlu'ndan EYT'lilerle ilgili açıklama

CHP Ankara İl Kongresi Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde başladı.

Kongrede mevcut il başkanı Rıfkı Güvener aday olmadı. Parti Meclisi Üyesi Ali Hikmet Akıllı ve eski Gençlik Kolları Başkanı Ayhan Yalçınkaya, CHP Ankara İl Başkanlığı için yarışacak.

Kongreye katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Cumhuriyetin önsözü Çanakkale Savaşı'nda yazılmıştır. Peki nasıl oldu da yedi düvel tek kurşun atmadan Çanakkale’yi geçti. Bir kişinin imzası vardı. Bırakın gelsinler, diyor. Demek ki demokraside güçler dengesi vardır.

Cumhuriyet Halk Partisi, milli mücadeleden ve mücadelenin özünden doğan ve bugünlere gelen görkemli bir tarihi olan bir siyasi partidir. Cumhuriyet Halk Partili olmak bir ayrıcalıktır. CHP’li olmak ülkeye ve dünyaya karşı sorumluluk taşımaktır.

Eğer geçmişin bize bıraktığı mirası gelecek kuşaklara aktaracaksak sadece geçmişi değil, geleceği de inşa etmek üzerinde hep birlikte düşünmeliyiz.

EN TUTARLI ÇÖZÜM ADRESİ CHP’DİR

Ben bütün Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerime şunu söylemek isterim; nereye giderseniz gidin, nerede oturursanız oturun, sorunlardan söz ettiğinizde çözümünden de söz edeceksiniz.

Şu eleştiriyi hep yaparlar; ‘Efendim Cumhuriyet Halk Partisi hep eleştirir hiç çözüm söylemez'. Hayır söylüyorum, nerede bir sorun varsa o sorunun en sağlıklı, en tutarlı çözüm adresi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Türkiye’nin de sorunu olabilir Orta Doğu’nun da sorunu olabilir. Türkiye’nin bugün beş temel sorunu vardır. Birinci sorunumuz demokrasi. Ülkenin demokrasi sorunu vardır. İkinci sorunumuz eğitim. Eğitim, bir topluma sınıf atlatır. Bir bireye sınıf atlatır.

TOPLUMSAL BARIŞ SORUNUMUZ VAR

Üçüncü temel sorunumuz dış politika. Ağır bedeller ödeyen bir sürecin içindeyiz şu anda. Toplumsal barış sorunumuz var. Bir arada huzur içinde yaşamak istiyoruz. Kimseyi kimliği, inancı, yaşam tarzı dolayısıyla ötekileştiremeyiz.

İNSANLARA GÜVEN VERMEK ZORUNDAYIZ

Türkiye bugün derin bir kriz yaşıyorsa; ekonomide, sosyal alanda siyasetini inanç, yaşam tarzı ekseniyle politika yapmasındandır. Bize düşen görev, CHP’lilere düşen görev, hiç kimseyi inancı, kimliği dolayısıyla ötekileştirmemektir. Bizden farklı düşünebilirler, farklı inançları olabilir ama aynı bayrağın altında aynı vatan toprağı içinde yaşıyorsak herkesin sorununu çözmek ve o insanlara güven vermek zorundayız. Dolayısıyla toplumsal barışı biz sağlarız, biz güçlendiririz.

7 MİLYONU AŞKIN İŞSİZİMİZ VAR

Bir başka önemli temel sorunumuz ekonomi. Cumhuriyet tarihinin en derin krizlerinden birisini yaşıyoruz. 7 milyonu aşkın işsizimiz var. Üniversite bitiren on binlerce çocuğumuz işsiz. Beş temel sorunumuz var.

Size soracaklar, anlattın, sorunu da anlattın, nasıl çözebiliriz. Dört ayaklı stratejiden söz edeceksiniz. Birinci sorun demokrasiydi. Demokrasisi gelişmemiş olan hiçbir ülke büyümemiştir. Türkiye büyüyecekse, dünyada söz sahibi olacaksa, barış ve kardeşlik olacaksa, bunun yolu demokrasidir. Başka bir yolu yoktur. Demokrasi sürekli gelişen bir kavramdır. Katılımcı demokrasiden söz ediyoruz.

DAHA ÇOK ÇALIŞIP DAHA AZ EMEKLİ MAAŞI ALACAK

İnsanlar kainatı sorgulayacaklar. İşsizlik sorunumuz var. Ne diyorlar, ‘Her işveren bir işsizi işe alırsa işsizliği çözermişiz’. Bir akıl tutulması yaşıyoruz. Yok böyle bir şey. İşsizliğin önlenmesinin yolu üretmekten geçiyor.

Bugün EYT’liler var. Prim ödeme gün sayısı dolunca işi olsa dahi işinden ayrılmak zorunda çünkü emekliliği doluncaya kadar çalışsa yani yaşı da doldursa daha fazla prim ödeyecek daha uzun süre çalışacak, kadere bakın daha az emekli maaşı alacak.

8 milyon 647 bin 283 kişinin aylık geliri 673 liranın altında. Aylık geliri 2 bin liranın altında olan emekli sayısı ise 6 milyon 850 bin 513. Asgari ücretin yarısı ve onun altında gelir elde eden kişi sayısı ise 2 milyon 136 bin.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü sunucu intihar etti! O ülke şoktaÜnlü sunucu intihar etti! O ülke şokta
'Dünyada örneği yok! AK Parti...''Dünyada örneği yok! AK Parti...'
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP

En Çok Okunan Haberler

Dünyaya koronavirüs uyarısı: Hazırlıklı olun

Dünyaya koronavirüs uyarısı: Hazırlıklı olun

Kenan Evren'in ismi cadde ve sokaklardan kaldırıldı

Kenan Evren'in ismi cadde ve sokaklardan kaldırıldı

Tarihte bir ilk! Kamuoyu önünde tartıştılar

Tarihte bir ilk! Kamuoyu önünde tartıştılar

'İkinci el oto fiyatlarının artış nedeni internet siteleri'

'İkinci el oto fiyatlarının artış nedeni internet siteleri'

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu!

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu!

Koronavirüs can almaya devam ediyor! Ölü sayısı 1666’ya yükseldi

Koronavirüs can almaya devam ediyor! Ölü sayısı 1666’ya yükseldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Kılıçdaroğlu konuşurken canlı yayında deprem oldu

Kılıçdaroğlu konuşurken canlı yayında deprem oldu

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Yavaş'dan dikkat çeken iddia: Bir kişi önergeleri reddettiriyor!

Yavaş'dan dikkat çeken iddia: Bir kişi önergeleri reddettiriyor!

Melih Gökçek'in deprem sonrası paylaşımı tepki çekti

Melih Gökçek'in deprem sonrası paylaşımı tepki çekti

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti Türkiye'nin en fazla üyeye sahip partisidir

'Dünyada örneği yok! AK Parti...'

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan dönüşü önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika! Çavuşoğlu Lavrov'la görüştü

Münih'te kritik görüşme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı

Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması: Diplomasi olmazsa gerekli adımlar atılacak

Çavuşoğlu: Diplomasi olmazsa gerekli adımlar atılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.