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Kıizamık ve kabakulağın tek çaresi aşı

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 12:37 | Son Güncelleme

Uzmanlar, kızamık, kızamıkçık ve kabakulak hastalığının tedavisi için tek yolun aşı olduğunu belirtti.

Uzmanlar, kızamık, kızamıkçık ve kabakulak hastalığının tedavisi için tek yolun aşı olduğunu belirtti. Dr. Mustafa Ekici, doğurganlık çağındaki kadınlar için uyarılarda bulundu.
VM Medical Park Bursa Hastanesi’nde bilimsel hekim toplantılarında konuşan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Mustafa Ekici, meslektaşlarına ‘Erişkinlerde Aşı Şeması’ başlıklı bir sunum yaptı. Kızamık aşısı için önemli bilgiler paylaşan Dr. Mustafa Ekici, “Önceden kızamık için aşılı olduğunu ya da kızamık geçirdiğini belgeleyen erişkinler dışında bütün erişkinlere aşı uygulanmalıdır. 4 hafta ara ile 2 doz şeklindeki uygulamadır. Sağlık personeli, uluslararası seyahat edecek olanlar ve salgın durumlarında o toplumdaki erişkinler, özellikle aşılanması önerilen gruptur” diye konuştu.
Kabakulak ve kızamıkçık aşısı konusunda da dikkat edilmesi gereken noktalar olduğunu belirten Mustafa Ekici, “Erişkin kabakulak aşılaması için, kızamık aşılanmasındaki tavsiyeler aynı şekilde geçerlidir. Erişkin yaşta kabakulak geçirildiğinde sağırlık, infertilite (kısırlık) ve menenjit gibi komplikasyonlar daha sık geliştiği için bağışık olmayan tüm erişkinlere kabakulak aşısı yapılması önemlidir. Kızamıkçık için ise erişkinde hedef kitle, doğurganlık çağındaki kadınlardır. Hedef gruptakiler için güvenilir bağışıklık hikayesi yoksa serolojik tetkik gerektirmeksizin aşılama yapılabilir.Orta ya da ağır şiddette ateşli hastalığı olanlar, gebeler ve kan ürünü almış olanlara 3 ay süre ile, neomisin (antibiyotik) ve yumurta alerjisi öyküsü olanlara aşı yapılmamalıdır” dedi.

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