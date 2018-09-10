KİK Genelkurmay Başkanları zirvesi Kuveyt'te başladı

KUVEYT (AA) - Körfez krizinin ardından ilk kez düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genelkurmay Başkanları Toplantısı Kuveyt'te başladı.
Körfez ülkeleri arasında 2017'de patlak veren krizden sonra ilk defa düzenlenen, ortak savunma ve askeri işbirliğinin güçlendirilmesi yollarının görüşüleceği askeri toplantıya KİK üyesi ülkelerin tamamı katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Kuveyt Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Hıdır, "Bölgesel ve uluslararası düzeydeki zorluklar, meydan okumalar, Körfez birliğini bozan unsurlardan uzak kalmamızı ve bu ilişkileri muhafaza etmemizi gerekli kılıyor." ifadelerine yer verdi.
Toplantının en önemli gündem maddesinin, "birleşik askeri komuta"nın aktifleştirilmesi olduğuna dikkati çeken Hıdır, "Körfez ülkelerini tehdit eden meydan okumalarla mücadele için ortak askeri işbirliğinde yeni bir atılım gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz. KİK'i tehdit eden her türlü zorluğa karşı ortak hareket etmeliyiz." dedi.
Hıdır, toplantıda KİK ülkeleri silahlı kuvvetleri arasında karşılıklı işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.
Öte yandan Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, toplantıda KİK ülkeleri arasında ortak savunma ve askeri işbirliğinin güçlendirilmesi meselesinin ele alındığı kaydedildi.
Haberde, KİK Genelkurmay Başkanlarının, askeri, savunma ve ortak tatbikat alanlarında daha fazla ilerleme kaydedilmesi çağrısında bulunduğu belirtildi.
Kuveyt Haber Ajansı KUNA'da yer alan habere göre, toplantıya, KİK üyesi Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman, Bahreyn ve Katar hazır bulundu.
Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.
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