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KİK ve AB yetkilileri bölgedeki son gelişmeleri görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 09:35 | Son Güncelleme

KİK ve AB yetkilileri bölgedeki son gelişmeleri görüştü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelen Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile Avrupa Birliği (AB) yetkilileri bölgedeki son gelişmeleri görüştü.

KİK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, KİK Siyasi İşler ve Müzakerelerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Abdulaziz Hamed el-Uveyşık, Riyad'da AB Suudi Arabistan Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Michele Cervone D'urso ile bir araya geldi.

KİK ile AB arasındaki iş birliği girişimleri ile serbest ticaret müzakerelerini yeniden başlatma yollarının ele alındığı görüşmede, Suudi Arabistan'da iki petrol pompa istasyonuna "drone" saldırısı düzenlenmesi ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) açıklarında 2'si Suudi Arabistan'a ait 4 ticaret gemisine yönelik sabotaj değerlendirildi.

İkili ayrıca uluslararası ve bölgesel çerçevede yaşanan son gelişmeleri ele aldı.

ABD'nin 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi ve İran'a uyguladığı yaptırımlarla gerilen Washington-Tahran hattı nedeniyle bölge, son günlerde Körfez ülkeleri ile Batılı delegasyonlar arasında gerçekleştirilen görüşmelere ev sahipliği yapıyor.

- Körfezde neler oluyor?

ABD, geçen haftalarda İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla "USS Abraham Lincoln" Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü körfeze sevk etmişti.

Ayrıca 12 Mayıs'ta 2'si Suudi Arabistan'a ait 4 ticari gemi BAE kara suları yakınlarında sabotaja uğramış, 14 Mayıs'ta da Suudi Arabistan'daki iki petrol pompa istasyonuna "drone" saldırısı düzenlenmişti. BAE, ticari gemilere yönelik sabotajın İran tarafından yapıldığını iddia etmişti. Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonu haberinde gemilerden ikisinin Suudi Arabistan, diğerlerinin de BAE ve Norveç bandıralı olduğu kaydetmişti.

Son olarak, Riyad yönetimi, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırısının ardından KİK ve Arap Birliği üyesi ülkelerin liderlerini, Mekke'de 30 Mayıs'ta olağanüstü düzenlenmesi planlanan iki zirveye davet etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği kik Suudi Arabistan

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