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  4. Kıl dönmesi (plonidal sinüs) nedir? Kıl dönmesi ameliyatsız tedavisi var mı?

Kıl dönmesi (plonidal sinüs) nedir? Kıl dönmesi ameliyatsız tedavisi var mı?

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.01.2020 11:15 | Son Güncelleme

Halk arasında kıl dönmesi olarak adlandırılan Plonidal Sinüs; kuyruk sokumunda acı, ağrı ve akıntıya sebep olmaktadır. Tedavi edilmediği durumlarda kişinin günlük yaşantısını olumsuz etkilemektedir. Erkeklerde daha fazla görülen kıl dönmesi, ülkemizde sık görülen bir rahatsızlıktır. Proktoloji Uzmanı Op. Dr. Mert Atak, kıl dönmesi hastalığı ve tedavi yöntemleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Kıl dönmesi (plonidal sinüs) nedir? Kıl dönmesi ameliyatsız tedavisi var mı?

Kıl dönmesi (plonidal sinüs); iki vücut yarımının birleştiği yerde, ortada bulunan kıl köklerinin birleşme hatasından veya kılların tutunmasından kaynaklanan bir rahatsızlıktır. Obezite, aşırı terleme, hareketsiz yaşam, uzun süre oturmayı gerektiren işler, yoğun saç ve vücut kılı ile hijyen kurallarına uymamak kıl dönmesi nedenlerindendir.

KIL DÖNMESİ ERKEKLERDE DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Genellikle 15-40 yaşları arasında en çok ise 20’li yaşlardaki kişilerde görülmektedir. Bunun sebebi olarak gençlerde hormonal denge cildi olumsuz yönde etkiler ve ciltlerinde akne gibi hastalıklar yapılanır. Ayrıca; cinsiyet olarak da kadınlara oranla erkeklerde daha fazla görülmektedir. Sebebi ise erkeklerdeki vücut kılının yoğun ve kalın olmasıdır.

KIL DÖNMESİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kıl dönmesi yaşayan kişilerde; otururken ya da hareket halindeyken kuyruk sokumunda acı, vücudun orta hattında bir ya da birden fazla delik, kuyruk sokumunda enfeksiyon, bölgede kızarma, şişlik ve ağrı, apse ve apseden kötü kokulu akıntı görülmektedir. Kıl dönmesi yaşayan bireylerin, obeziteden uzak hareketli bir yaşam tercih edilmeli, bölge temiz tutularak hijyen kuralları önemsenmeli, makat bölgesi temizliği dikkate alınmalı, kıl birikmeleri engellenmelidir.

KIL DÖNMESİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Öncelikle; eğer durum erken tespit edilebilmiş ve kızarıklık, şişlik, ağrı mevcut değil ise koruyucu önlemler alınabilmektedir. Geniş spektrumlu antibiyotiklerle bağışıklık sistemini kontrol altına almak mümkündür. Böylece; bölgede apse ya da kist oluşumu önlenebilmektedir. Ancak hastalık ileri safhalara geldiyse koruyucu yöntemler yeterli gelmemektedir. Burada tedavi yöntemleri devreye girmektedir. Bunlar kristalize fenol ve lazer yöntemleridir.

KIL DÖNMESİNDE KRİSTALİZE FENOL TEDAVİSİ

Kristalize fenol tedavisi, doğru teknikle yapıldığında en geçerli ve etkili sonuçların alındığı bir tedavi yöntemidir. Bu yöntemle rahatsızlık ameliyatsız bir şekilde klinik ortamında tedavi edilebilmektedir. Ayrıca yapılan lokal anestezi ile hastalar ağrı duymamaktadır. Kristalize fenol işleminin en önemli avantajı hastaların aynı gün rahatsızlık sebeplerini öğrenip, işlem yaptırabilmesi ve sosyal hayatına dönüş yapabilmesidir.

KIL DÖNMESİNDE AMELİYATSIZ TEDAVİ VAR MI? KIL DÖNMESİNDE LAZER TEDAVİSİ

Ameliyatsız kıl dönmesi tedavi tekniklerinden bir diğeri de lazer yöntemidir. Çeşitli lazerlerle kıl köklerinin ve etrafındaki dokunun, dairesel yayılan ışınlar sayesinde yakılması ve bu yanma esnasında dokuların yapışarak kapanması sağlanmaktadır. Lazer yönteminde de işlem öncesi lokal anestezi yapılmaktadır. Hastane ortamında yapılan bu yöntem ile hastalar çok kısa bir zaman içinde sağlığına kavuşmaktadır. Kristalize fenol yönteminde olduğu gibi lazer yönteminde de hastalar aynı gün sosyal hayatına dönüş yapabilmektedir.

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