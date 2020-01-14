Kıl dönmesi (plonidal sinüs) nedir? Kıl dönmesi ameliyatsız tedavisi var mı?

Kıl dönmesi (plonidal sinüs); iki vücut yarımının birleştiği yerde, ortada bulunan kıl köklerinin birleşme hatasından veya kılların tutunmasından kaynaklanan bir rahatsızlıktır. Obezite, aşırı terleme, hareketsiz yaşam, uzun süre oturmayı gerektiren işler, yoğun saç ve vücut kılı ile hijyen kurallarına uymamak kıl dönmesi nedenlerindendir.

KIL DÖNMESİ ERKEKLERDE DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Genellikle 15-40 yaşları arasında en çok ise 20’li yaşlardaki kişilerde görülmektedir. Bunun sebebi olarak gençlerde hormonal denge cildi olumsuz yönde etkiler ve ciltlerinde akne gibi hastalıklar yapılanır. Ayrıca; cinsiyet olarak da kadınlara oranla erkeklerde daha fazla görülmektedir. Sebebi ise erkeklerdeki vücut kılının yoğun ve kalın olmasıdır.

KIL DÖNMESİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kıl dönmesi yaşayan kişilerde; otururken ya da hareket halindeyken kuyruk sokumunda acı, vücudun orta hattında bir ya da birden fazla delik, kuyruk sokumunda enfeksiyon, bölgede kızarma, şişlik ve ağrı, apse ve apseden kötü kokulu akıntı görülmektedir. Kıl dönmesi yaşayan bireylerin, obeziteden uzak hareketli bir yaşam tercih edilmeli, bölge temiz tutularak hijyen kuralları önemsenmeli, makat bölgesi temizliği dikkate alınmalı, kıl birikmeleri engellenmelidir.