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  4. Kıl dönmesi ve hemoroid hastalığı ve tedavi yöntemleri hakkında merak edilenler!

Kıl dönmesi ve hemoroid hastalığı ve tedavi yöntemleri hakkında merak edilenler!

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.01.2020 12:16 | Son Güncelleme

Gelişen tıbbı teknolojiler ile kıl dönmesi ve hemoroid tedavisi hastalar için kabus olmaktan çıkıyor. Medicana Sivas Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Mustafa Kavurmacı, kıl dönmesi hastalığı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi. Peki, kıl dönmesi ve hemoroid tedavi yöntemleri nelerdir? İşte tüm merak edilenler...

Kıl dönmesi ve hemoroid hastalığı ve tedavi yöntemleri hakkında merak edilenler!

Op.Dr.Mustafa Kavurmacı, rahatsızlıkların halk arasında kıl dönmesi diye isimlendirilen hastalık kuyruk sokumunda şişlik, ağrı, bir ya da birkaç delik ve bu deliklerden akıntı şeklinde ortaya çıktığını belirterek, “Bazen apseleşip çok ciddi ağrı kızarıklık ve ateş gibi enfeksiyon bulguları olabilir. Daha çok erkelerde olmaktadır. Oturan kişilerde, sürücülerde, şişmanlarda, ailesinde bu hastalık bulunanlarda daha sık görülmektedir. Özellikle kıllı, uzun süre oturmak zorunda kalan erkekler risk altında. Türkiye’de sık görülen bir hastalık.”dedi.

KIL DÖNMESİNDE CERRAHİ TEDAVİ

Kavurmacı, cerrahi müdahale gerektiren durumlarda, hastaların lokal anestezi ile ameliyat edilip bir gün sonra taburcu edilebildiklerini belirtip, “Son yıllarda mikrosinüzektomi denilen küçük bir kesi ile içerdeki sinüs bölgesinin çıkartılması ve bu bölgeye diot lazer uygulanması ile mühürlenmesi seçkin bir tedavi olarak yerini almıştır. Bu tedavide diğer açık ve kapalı ameliyatlarda olduğu gibi büyük kesiler kuyruk sokumunda estetik olmayan kesi izleri vs olmamaktadır ve hasta konforu en yüksek düzeydedir. Hastalar belden uyuşturularak ameliyat edilmekte ve hastanede bir gece kalıp ertesi gün taburcu olmaktadır. Ayrıca pansuman gerekmemekte ve hasta normal hayatına hemen dönebilmektedir”dedi.

HEMOROİDTEN LAZERLE KURTULABİLİRSİNİZ

Kavurmacı, Hemoroid problemine lazer tedavisi ile de kolaylıkla çözüm üretilebileceğini ifare edip, “1’inci ve 2’inci derece hemoroidlerde, hafif şekilde oluşan basur memelerini söndürmede kullanılıyor. 3’üncü ve 4’üncü derece hemoroidlerde, daha da büyümüş basur memelerini ameliyat esnasında kesmek için kullanılıyor. Lazer ışını 90 dereceye kadar ısı taşıyan bir alet ile yapılıyor. Dokuya uygulandığı anda pişme meydana geliyor. Lokal anestezi ya da hafif sedasyon (uyutularak) ile saç telinden biraz kalın lazer teliyle hemoroid memelerine girilerek uygulanıyor. Isınan hemoroid memesinde 2-4 mm. derinlik ve 6-8 mm. genişliğinde doku hasarı oluşuyor. Ağrı sinirlerinin bittiği alanda çalışıldığı için hasta bu yanmayı hafif hissediyor”dedi.

Kavurmacı lazerli tedavide hastanın normal yaşantısına dönmesi için bir günlük istirahatin yeterli olacağını ifade edip, “Ameliyatı ile yapılan tedavi tekniklerinde ise 2 aya varan süreçte istirahat gerekebiliyor. Çünkü yapılan kesik alanın iyileşmesi zaman alıyor.”dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kıl Dönmesi hemoroid

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