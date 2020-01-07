Kıl dönmesi ve hemoroid hastalığı ve tedavi yöntemleri hakkında merak edilenler!

Op.Dr.Mustafa Kavurmacı, rahatsızlıkların halk arasında kıl dönmesi diye isimlendirilen hastalık kuyruk sokumunda şişlik, ağrı, bir ya da birkaç delik ve bu deliklerden akıntı şeklinde ortaya çıktığını belirterek, “Bazen apseleşip çok ciddi ağrı kızarıklık ve ateş gibi enfeksiyon bulguları olabilir. Daha çok erkelerde olmaktadır. Oturan kişilerde, sürücülerde, şişmanlarda, ailesinde bu hastalık bulunanlarda daha sık görülmektedir. Özellikle kıllı, uzun süre oturmak zorunda kalan erkekler risk altında. Türkiye’de sık görülen bir hastalık.”dedi.

KIL DÖNMESİNDE CERRAHİ TEDAVİ

Kavurmacı, cerrahi müdahale gerektiren durumlarda, hastaların lokal anestezi ile ameliyat edilip bir gün sonra taburcu edilebildiklerini belirtip, “Son yıllarda mikrosinüzektomi denilen küçük bir kesi ile içerdeki sinüs bölgesinin çıkartılması ve bu bölgeye diot lazer uygulanması ile mühürlenmesi seçkin bir tedavi olarak yerini almıştır. Bu tedavide diğer açık ve kapalı ameliyatlarda olduğu gibi büyük kesiler kuyruk sokumunda estetik olmayan kesi izleri vs olmamaktadır ve hasta konforu en yüksek düzeydedir. Hastalar belden uyuşturularak ameliyat edilmekte ve hastanede bir gece kalıp ertesi gün taburcu olmaktadır. Ayrıca pansuman gerekmemekte ve hasta normal hayatına hemen dönebilmektedir”dedi.