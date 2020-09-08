'Kılavuzun 4.3 değerlendirme maddesi gereğince DGS puanlarınız hesaplanmamıştır' nedir?

2020 DGS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sonuc.osym.gov.tr üzerinden sonuçlarını görüntülemeye başlayan adaylar 'Kılavuzun 4.3 değerlendirme maddesi gereğince DGS puanlarınız hesaplanmamıştır' uyarısı aldı. DGS puanlarını kontrol etmek isteyen öğrenciler DGS baraj puanı nasıl hesaplanır?
Dikey Geçiş Sınavı'na girmiş olan adayların sınavdaki testlerden aldığı sözel ve sayısal puanlara ek olarak ön lisans başarı puanları eklenerek DGS puanları hesaplanıyor. Tablo A'da yer alan hesaplama; Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, sınavdaki sözel ve sayısal standart puanlarına bir de önlisans başarı puanının eklenmesiyle oluşturuluyor. Her iki teste giren adayların en az 0.5 ham puan alanların puanı hesaplanacak almayanların ise DGS sınavı hesaplanmayacaktır.DGS 4.3 değerlendirme maddesi nedir merak edenler ham puanını kontrol edebilir. Sınava giren her aday öncelikle, tabloda yer alan katsayıları çarpıp ardından toplayarak bir rakam elde edecek. Bu rakam DGS sınavına giren adayın puanını oluşturacak.
Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP), DGS'ye giren adayların puanını hesaplarken toplam puana oldukça etki eden bir puan türüdür.
Öğrencinin akademik ortalaması ile bulunan ÖBP her bir aday için farklı hesaplanır. 2020-DGS'ye giren adayların Ön Lisans Başarı Puanı YÖKSİS üzerinden otomatik olarak çekilerek ÖSYM'deki öğrencinin arşivine eklenecektir. ÖBP'nda sorun olan adayların üniversitelerine başvurarak sorunun düzeltilmesini istemesi gerekir.
DGS sınavına giren ve 2020 DGS sınav puanı nasıl hesaplanır araştırması yapanları için detaylı araştırma yaptık. DGS puanını hesaplayabilmek için, öncelikle sınava giren adayların hem sayısal hem de sözel puanlarının sonuçlanması gerekiyor. Net sonuçlar açıklanmadan öğrenciler, 2020 DGS sınav soru ve cevaplarını kontrol ederek tahmini sonuçları elde edebileceklerdir. Ardından öğrencilerin iki yıllık meslek yüksek okulundaki elde ettikleri akademik ortalamalarının hesaplanan ağırlıklı ön lisans başarı puanlarının (AÖBP) belli kat sayılarla çarpılarak toplanmasıyla DGS puanı hesaplanır. Dikey Geçiş sınavında başarılı olan adayların hem sözel hem de sayısal standart puanları (AÖBP) ele alınarak hesaplanan puan, adayın 2020 DGS'ye yerleştirilmesinde esas alınacak puan olacaktır.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, 4 Ağustos 2012 tarihli ve 28374 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 1'nci maddesi ile 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik'in 7'nci maddesinin üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
"Akademik not ortalamalarından elde edilecek Önlisans Başarı puanlarının sınav puanlarına katılarak Dikey Geçiş Sınavı Puanının nasıl hesaplanacağı ÖSYM tarafından belirlenir ve Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzunda yer alır."
2020-DGS'de Önlisans Başarı Puanı (ÖBP), aşağıdaki şekilde hesaplanarak sınav puanlarına eklenecektir:
Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Önlisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır.
50'nin altında olan notlar 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Önlisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Bütün not sistemleri doğru orantı kurularak, 100'lü not sistemine dönüştürülecektir.
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