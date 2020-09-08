'Kılavuzun 4.3 değerlendirme maddesi gereğince DGS puanlarınız hesaplanmamıştır' nedir?

Dikey Geçiş Sınavı'na girmiş olan adayların sınavdaki testlerden aldığı sözel ve sayısal puanlara ek olarak ön lisans başarı puanları eklenerek DGS puanları hesaplanıyor. Tablo A'da yer alan hesaplama; Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, sınavdaki sözel ve sayısal standart puanlarına bir de önlisans başarı puanının eklenmesiyle oluşturuluyor. Her iki teste giren adayların en az 0.5 ham puan alanların puanı hesaplanacak almayanların ise DGS sınavı hesaplanmayacaktır.DGS 4.3 değerlendirme maddesi nedir merak edenler ham puanını kontrol edebilir. Sınava giren her aday öncelikle, tabloda yer alan katsayıları çarpıp ardından toplayarak bir rakam elde edecek. Bu rakam DGS sınavına giren adayın puanını oluşturacak.

ÖN LİSANS BAŞARI PUANI NASIL HESAPLANIR?

Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP), DGS'ye giren adayların puanını hesaplarken toplam puana oldukça etki eden bir puan türüdür.

Öğrencinin akademik ortalaması ile bulunan ÖBP her bir aday için farklı hesaplanır. 2020-DGS'ye giren adayların Ön Lisans Başarı Puanı YÖKSİS üzerinden otomatik olarak çekilerek ÖSYM'deki öğrencinin arşivine eklenecektir. ÖBP'nda sorun olan adayların üniversitelerine başvurarak sorunun düzeltilmesini istemesi gerekir.

2020 DGS BARAJ PUANI HESAPLAMA

DGS sınavına giren ve 2020 DGS sınav puanı nasıl hesaplanır araştırması yapanları için detaylı araştırma yaptık. DGS puanını hesaplayabilmek için, öncelikle sınava giren adayların hem sayısal hem de sözel puanlarının sonuçlanması gerekiyor. Net sonuçlar açıklanmadan öğrenciler, 2020 DGS sınav soru ve cevaplarını kontrol ederek tahmini sonuçları elde edebileceklerdir. Ardından öğrencilerin iki yıllık meslek yüksek okulundaki elde ettikleri akademik ortalamalarının hesaplanan ağırlıklı ön lisans başarı puanlarının (AÖBP) belli kat sayılarla çarpılarak toplanmasıyla DGS puanı hesaplanır. Dikey Geçiş sınavında başarılı olan adayların hem sözel hem de sayısal standart puanları (AÖBP) ele alınarak hesaplanan puan, adayın 2020 DGS'ye yerleştirilmesinde esas alınacak puan olacaktır.