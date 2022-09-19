Kılçıktan öldüğü açıklanmıştı, Haluk Pekşen'in kızı veryansın etti! "Akıllarına gelmedi, yoksa şu an aslanlar gibi yanımızda olacaktı"

Pekşen'in ölümüyle ilgili dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Koronavirüs, aşı iddialarının ardından balık kılçığı nedeniyle yaşamını yitirdiği ortaya çıkan Pekşen'in kızı Ezgi Pekşen babasının ölümüyle ilgili süreci detaylarıyla açıklarken babasının doktorlara "Reflüm var, ondan olabilir mi" demesine karşılık teşhis konamamasına veryansın etti. Babasının sorumlu doktoruyla ilgili de tepki gösteren Pekşen, babasının iyileştiği öne sürülerek taburcu edilmesinden sonra durumunun daha kötü olduğunu ifade etti. "“Size anjiyo yapalım” demek yerine “size endoskopi yapalım” deseler şuan Haluk Pekşen aslanlar gibi yanımızda olacaktı" ifadelerini kullanan Pekşen, olayın aşı ile hiçbir ilgisi olmadığını vurguladı.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Avukat Haluk Pekşen için dün saat 11.30’da TBMM Şeref Kapısı’nda cenaze töreni düzenlendi. Pekşen’in naaşı, öğle namazının ardından Kocatepe Camisi’nde kılınacak cenaze namazından sonra Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ŞENOL: YABANCI CİSİM YEMEK BORUSUNU YIRTMIŞ

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, CHP'li Pekşen'in ölümüyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:

"Bir hekim olarak izlendiği ilk tanı aldığı hastaneye ulaşıp hastalık sürecine dair bilgi aldım. Aşı ile hiç ilişkisi yoktu. Yemek borusuna kaçan yabancı cisim (balık kılçığı) yemek borusunu yırtmış ve kalbin de içinde bulunduğu ANA BOŞLUK MEDİASTENE açılınca Perikardit ve bu nedenle yoğun bakım ve sonrası talihsiz süreç"

PEKŞEN: NE ZATÜRRE NE COVİD NE DE AŞI

Ezgi Pekşen, babasının ölümüyle ilgili şunları anlattı:

Kamuoyunun yanlış bilgilendirilmemesi adına hayatımızın en acı günlerinden geçerken bu açıklamayı yapmak zorunluluğunu hissediyorum. Kıymetli babam Haluk Pekşen ne zatürre ne Covid ne de aşı sebebiyle hayatını yitirmiştir.

15 Ağustos 2022 günü akşamı yemek yerken rahatsızlanması üzerine Acıbadem Bodrum Acil’ine gittik. “Göğsünde bir yanma hissettiğini, bu acının yemek esnasında başladığını” ifade etti. Yapılan tahlil sonucunda kan değerleri referans aralıkları içerisinde, ekg si de normal çıktı.

Ağrı kesici verip bizi eve gönderdiler. Babamın acısı tüm gece devam etti ve sabah erken saatte yeniden “beni hastaneye götürün” dedi, doktorlar yine herşeyin normal olduğunu belirtseler de babam hastaneye yatmak istedi.O gece tansiyonu yükselip alçalmaya ve ateşi çıkmaya başladı

"NE TUHAFTIR Kİ SÖZÜM ONA(!) GASTROLOGTU"

Çarşamba günü tüm değerleri yükselmişti, vücutta enfeksiyon oluşmuştu. Babamın sorumlu doktoru ne tuhaftır ki bir sözüm ona(!) gastrologtu. Covid, zatürre başlangıcı vs türlü tahminlerde bulunsalar da bir türlü teşhis koyamadılar.

"AKILLARINA GELMEDİ"

Babam belki anlayan çıkar diye odaya gelen tüm doktorlara “göğsümde yanma var yatınca artıyor, yemek yiyince artıyor. Reflüm var ondan olabilir mi” diye anlattı.Ama “ne olacak bu memleketin hali” diye babama dert yanan o kişilerin aklına “size bir endoskopi yapalım”demek gelmedi

Bir süre sonra “iyileştin” diye taburcu ettikleri babam daha da kötüleşti ve uçak ambulansla Ankara Güven Hastanesi’ne getirdik. Doktorlar yemek borusunun 32.cm'nde kalp hizasında delik olduğunu fark ettiler ve babama sordular.

Babam da balık yediği sırada fenalaştığını ve bunu Acıbadem’de ifade ettiğini söyledi. Ancak artık enfeksiyon kalp zarına yol yapmıştı, değerleri çok artmış ve uygulanan yanlış tedavi sebebiyle bağışıklık sistemi çökmüştü. Doktorlar ellerinden geleni yapsalar da 22 gün geçmişti.

"ENDOSKOPİ YAPALIM DESELER ASLANLAR GİBİ YANIMIZDA OLACAKTI"