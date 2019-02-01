Kılıç aşkı Osmanlı uzmanı yaptı

SARAYBOSNA (AA) - SANELA CRNOVRSANİN - Üniversite eğitimi aldığı dönemde ziyaret ettiği bir sergide gördüğü Osmanlı dönemine ait kılıca hayran olan ve Osmanlı dönemini araştırmaya karar veren Bosna Hersekli arkeolog Lejla Becar, bugün başkent Saraybosna'daki Ulusal Müze'de erken Osmanlı döneminden sorumlu arkeolog olarak çalışıyor.
Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği ve Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü aracılığıyla kısa bir süre önce Türkiye'de üç ay eğitim alan Becar, daha çok 15, 16 ve 17. yüzyıl odaklı çalışmalar yürütüyor.
Becar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkeoloji eğitimi aldığı üniversite yıllarında, bugün çalıştığı Ulusal Müzede bir sergiyi gezdiğini anlatarak, "Bosna Hersek’in en önemli arkeologlarından birine atfedilmiş bir sergiydi. Orada bir Osmanlı kılıcı gördüm ve adeta aşık oldum. Tam da o an Osmanlı dönemiyle ilgili çalışmalar yapmaya karar verdim." ifadelerini kullandı.
Başlarda Osmanlı döneminde kullanılan farklı silahlara ve özellikle kılıçlara merak sardığını aktaran Becar, daha sonra genel olarak erken Osmanlı dönemine yöneldiğini anlattı.
Türkiye'de üç ay boyunca eğitim aldığını söyleyen Becar, "İstanbul'daki Türk ve İslam Eserleri Müzesinde kendi alanımda uzmanlaşma fırsatı buldum. Oradan zengin ve geniş bir bilgi donanımıyla döndüm." dedi.
İstanbul'daki eğitimi sırasında tanıştığı insanlardan çok etkilendiğini kaydeden Becar, hem Türk ve İslam Eserleri Müzesi ve Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü ile hem de İstanbul'da ziyaret ettiği diğer müzelerle iş birliği içerisinde olmak istediğini söyledi.
Eğitimi süresince İstanbul Üniversitesinden arkeoloji alanında uzman kişilerle de görüşme imkanı bulduğunu aktaran Becar, "Mesela orada doktora yapan biriyle tanıştım. Kendisi Bosna Hersek tarihiyle ilgili arşiv çalışmaları yürütüyor. Onunla iletişimimi kesmeyip çalışmalarına yardımcı olacağım." dedi.
- "Erken Osmanlı dönemi, ihmal edilmiş bir alan"
Becar, Bosna Hersek'teki tarihi Bobovac şehri yakınlarında yapılan kazı çalışmalarında Osmanlılara ait kap-kacak bulunduğunu, ancak bunların uzmanların ilgisini çekmediğini belirterek, "Bulunan bu parçaların konservasyonu yapılmamıştı. Zira erken Osmanlı dönemi uzmanlarımızın pek ilgisini çeken bir dönem değil." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'de aldığı eğitimin önemine de değinen Becar, "Erken Osmanlı döneminin, ihmal edilmiş bir alan olduğu söylenebilir. Önceleri arkeoloji alanıyla kesişmeyen bir dönemdi. Daha çok etnoloji uzmanlarının alanına giriyordu. Sonuç olarak, ne arkeologlar ne de etnologlar tarafından araştırılmış iki yüzyıl çıkıyor karşımıza. Bu nedenle aldığım eğitimin Türklerin, Bosnalılarla ortak yaşamlarına ışık tutacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.
İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek
Hava kirliliği yüzünden vatandaşlar kan öksürüyor!
40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı
ABD'de donduran soğuklar can aldı
ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!
Meral Akşener'den Iğdır'da Cumhur İttifakı'na destek
Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum