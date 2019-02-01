Kılıç aşkı Osmanlı uzmanı yaptı

SARAYBOSNA (AA) - SANELA CRNOVRSANİN - Üniversite eğitimi aldığı dönemde ziyaret ettiği bir sergide gördüğü Osmanlı dönemine ait kılıca hayran olan ve Osmanlı dönemini araştırmaya karar veren Bosna Hersekli arkeolog Lejla Becar, bugün başkent Saraybosna'daki Ulusal Müze'de erken Osmanlı döneminden sorumlu arkeolog olarak çalışıyor.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği ve Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü aracılığıyla kısa bir süre önce Türkiye'de üç ay eğitim alan Becar, daha çok 15, 16 ve 17. yüzyıl odaklı çalışmalar yürütüyor.

Becar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkeoloji eğitimi aldığı üniversite yıllarında, bugün çalıştığı Ulusal Müzede bir sergiyi gezdiğini anlatarak, "Bosna Hersek’in en önemli arkeologlarından birine atfedilmiş bir sergiydi. Orada bir Osmanlı kılıcı gördüm ve adeta aşık oldum. Tam da o an Osmanlı dönemiyle ilgili çalışmalar yapmaya karar verdim." ifadelerini kullandı.

Başlarda Osmanlı döneminde kullanılan farklı silahlara ve özellikle kılıçlara merak sardığını aktaran Becar, daha sonra genel olarak erken Osmanlı dönemine yöneldiğini anlattı.