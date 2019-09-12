HABER

Kılıç: Can çekişen AKP bilinçsizce ortalığı yıkıyor

12.09.2019 14:43 | Son Güncelleme

Yeşiller partisi eski milletvekili Memet Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret suçlamasıyla hakkında açılan dava ile ilgili olarak DW Türkçe’ye konuştu.

Kılıç: Can çekişen AKP bilinçsizce ortalığı yıkıyor

Kılıç, bu davanın üç anlama geldiğini savundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiası ile hakkında 2017 yılında dava açılan Almanya Parlamentosu’nun Yeşiller partili eski üyelerinden Memet Kılıç, bu davanın İstanbul ile Ankara arasındaki yetki tartışmasından dolayı bugüne dek uzadığı için, konudan kısa bir süre öncesine kadar haberdar olmadığını ifade etti.

Savcılığın Ankara 36. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açarak, duruşma tarihi belirlediğini dile getiren avukat Kılıç, suçlanan kişinin ifadesi alınmadan atılan böyle bir adımın hem Türkiye’nin iç hukukuna, hem de Türkiye’nin de tabi olduğu uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

DW Türkçe’nin konu ile ilgili sorularını yanıtlayan Kılıç, konudan haberdar olduğu ilk anda duruşmaya katılmak niyetinde olduğunu, ancak avukatı Veysel Ok’un kendisini bu kararından vazgeçirdiğini bildirdi.

Hakkında henüz bir yakalama kararı olmasa da, Türkiye’ye gittiğinde yeniden ülke dışına çıkıp çıkamayacağı konusunda şüpheler olduğunu kaydeden Memet Kılıç, Almanya’daki işini ve ailesini düşünerek duruşmaya gitmeme kararı aldığını dile getirdi.

"Bu dava üç anlama geliyor"

Hakkında böyle bir dava açılmasının üç anlama geldiğini belirten Memet Kılıç, ilk olarak Türkiye’de siyasi tartışmayı hakaret olarak sınıflandırılabilecek bir adalet sisteminin söz konusu olduğunu savundu.

İkinci olarak Türkiye’deki istikametin sadece Türkiye’deki gazeteciler ve politikacılar ve diğer vatandaşlar için değil, yurt dışında yaşayan aktif yabancı politikacılara yönelik de kovuşturma aşamasına girdiğini ifade eden Kılıç, "Üçüncü ve en önemli anlamı bana göre, AKP siyasi olarak ölmek üzere ve can çekişiyor. Bu can çekişme sürecinde ise sağa sola çırpınıyor ve bilinçsizce ortalığı yıkıyor. Böyle bir anlamı olduğunu da düşünüyorum" dedi. Avukat ve eski vekil Kılıç, belirttiği son noktanın gelecek günlerde daha da belirginleşeceğini savundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kılıç'ın online yayın yapan ABC Gazetesi'ne Temmuz 2017'de yaptığı açıklamalar Cumhurbaşkanına hakaret olarak değerlendirildi.

DW / ET,HT,GA

© Deutsche Welle Türkçe

Daha 15 yaşındaydı! Kahreden sözler: Beni onunla evlendirirler diye sustum Daha 15 yaşındaydı! Kahreden sözler: Beni onunla evlendirirler diye sustum
Merkez Bankası faizi indirdi: Karar ne anlama geliyor?Merkez Bankası faizi indirdi: Karar ne anlama geliyor?
Tren raydan çıktı: 50 kişi öldüTren raydan çıktı: 50 kişi öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Bombalı saldırı için gelen teröristler yakalandı

Bombalı saldırı için gelen teröristler yakalandı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Putin'den flaş Türkiye teklifi

Putin'den flaş Türkiye teklifi

Rus savaş uçağı düştü!

Rus savaş uçağı düştü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tren raydan çıktı: 50 kişi öldü

Tren raydan çıktı: 50 kişi öldü

Dorian kasırgasında ölü sayısı 50, kayıplar ise 2 bin 500

Dorian kasırgasında ölü sayısı 50, kayıplar ise 2 bin 500

Kopan buzul kütlesi can aldı: 1 ölü, 2 kayıp

Kopan buzul kütlesi can aldı: 1 ölü, 2 kayıp

BM'den Netanyahu'nun ilhak planına sert cevap!

BM'den Netanyahu'nun ilhak planına sert cevap!

Aromalı e-sigaralar yasaklanacak mı?

Aromalı e-sigaralar yasaklanıyor mı?

Trump'a ABD Yüksek Mahkemesinden onay

Trump'a ABD Yüksek Mahkemesinden onay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.