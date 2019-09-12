Kılıç: Can çekişen AKP bilinçsizce ortalığı yıkıyor

Kılıç, bu davanın üç anlama geldiğini savundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiası ile hakkında 2017 yılında dava açılan Almanya Parlamentosu’nun Yeşiller partili eski üyelerinden Memet Kılıç, bu davanın İstanbul ile Ankara arasındaki yetki tartışmasından dolayı bugüne dek uzadığı için, konudan kısa bir süre öncesine kadar haberdar olmadığını ifade etti.

Savcılığın Ankara 36. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açarak, duruşma tarihi belirlediğini dile getiren avukat Kılıç, suçlanan kişinin ifadesi alınmadan atılan böyle bir adımın hem Türkiye’nin iç hukukuna, hem de Türkiye’nin de tabi olduğu uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

DW Türkçe’nin konu ile ilgili sorularını yanıtlayan Kılıç, konudan haberdar olduğu ilk anda duruşmaya katılmak niyetinde olduğunu, ancak avukatı Veysel Ok’un kendisini bu kararından vazgeçirdiğini bildirdi.

Hakkında henüz bir yakalama kararı olmasa da, Türkiye’ye gittiğinde yeniden ülke dışına çıkıp çıkamayacağı konusunda şüpheler olduğunu kaydeden Memet Kılıç, Almanya’daki işini ve ailesini düşünerek duruşmaya gitmeme kararı aldığını dile getirdi.