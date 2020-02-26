Kılıç hakkındaki "Cumhurbaşkanına hakaret" davası ertelendi

Alman Yeşiller partisinin eski milletvekili Memet Kılıç hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle Türkiye'de görülen dava ertelendi. Almanya'da yaşayan Kılıç, tutuklanma olasılığı nedeniyle duruşmaya katılmadı. İlk duruşmaya da aynı gerekçeyle katılmayan Kılıç hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Kılıç'ın avukatı Veysel Ok, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, duruşmanın 15 Mayıs'a ertelendiğini söyledi. Ok, mahkemenin Kılıç hakkında önceki duruşmada aldığı yakalama kararını kaldırmadığını da sözlerine ekledi.

DW Türkçe'ye konuşan Memet Kılıç ise hakkında devam eden davayı, "Belirsizliği koruyarak kişileri yıpratma çabası" olarak gördüğünü belirterek, "İşi yokuşa sürmek söz konusudur burada. Artık maalesef Türkiye'de bağımsız yargıdan söz etmemiz mümkün değil, öyle gözüküyor. O nedenle biz çabalarımızı devam ettireceğiz. Ve bu konuda anlamlı bir karar almak için fikir hürriyetini koruyan, savunan bir karar almak için gerekirse İnsan Hakları Adalet Divanı'na kadar bu konuyu götürmeye kararlıyız" dedi.