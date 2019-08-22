HABER

Kılıç ve bıçak hırsızlığı zanlısı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 12:23 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki iş yerlerinden bıçak, kılıç ve elektronik eşya çaldığı belirlenen H.K., polis ekiplerince yakalandı.

Kılıç ve bıçak hırsızlığı zanlısı yakalandı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki iş yerlerinden bıçak, kılıç ve elektronik eşya çaldığı belirlenen H.K., polis ekiplerince yakalandı. Evinde yapılan aramada, farklı ebatlarda 60 bıçak ve kılıç ele geçirilen H.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde, Saraylar, Yeni ve Kuşpınar mahallelerinde bulunan iş yerlerinde meydana gelen bıçak, kılıç ve elektronik eşya hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı. İş yerleri ve çevresindeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye alan ekipler, şüphelinin H.K. olduğunu tespit etti. Şüphelinin adresini belirleyen ekipler, düzenlediği operasyonla H.K.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, bilgisayar kasası, 3 monitör, televizyon, 2 pompalı tüfek, çeşitli ebatlarda 4 kılıç, çeşitli boy ve ebatlarda 60 av bıçağı ili geçirildi. Gözaltına alınan H.K.'nin, 'hırsızlık' suçundan poliste kaydının bulunduğu bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Kılıç ve bıçak hırsızlığı zanlısı yakalandı

Dünyanın en yaşlısı! 121. yaşını kutladı Dünyanın en yaşlısı! 121. yaşını kutladı
Suriyeli çocuğun üçüncü kattan düşüşü kameradaSuriyeli çocuğun üçüncü kattan düşüşü kamerada
Otomobiliyle çarptığı kadın öldü, polis aracı önünde ağladıOtomobiliyle çarptığı kadın öldü, polis aracı önünde ağladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Memur zamlarıyla ilgili önemli gelişme!

Memur zamlarıyla ilgili önemli gelişme!

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.