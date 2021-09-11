Kılıçdaoğlu CHP’nin Vizyonunu Anlattı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’in Çeşme ilçesinde düzenlenen Ege Sanayici ve İşinsanları Derneği’nin 35. Yüksek İstişare Toplantısı’nda partisinin dört temel ilkeye dayalı vizyonunu anlattı. Kılıçdaroğlu, bu ilkeleri demokratik standartların yükseltilmesi, üretimin artırılması, sosyal devlet ve sürdürülebilirlik olarak tanımladı.

Türkiye’nin sorunlarını çözebilecek kapasitede olduğunu belirten CHP lideri, sorunların siyaset kurumunun yasa ve kurallara aykırı davranmasından kaynaklandığını söyledi. Bir ülkede demokratik standartlar yüksek değilse sağlıklı büyümenin de mümkün olmayacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Demokratik standartların yüksek olması demek herkesin can ve mal güvenliğinin sağlanması demektir. Hukuki güvence altında olması demektir. Yargı bağımsızlığını sağlamak zorundayız. Siyasetin kirlilikten arınması gerekiyor. Siyaset üzülerek söylerim ki kirlilikten arınmış değil. Bir kişi siyasete girip zenginleşiyorsa orada sorunumuz var demektir. Siyasetin kirlilikten arınması için siyasi ahlak kanununun çıkması lazım” diye konuştu.

“Hedefimiz, kesin hesap komisyonu oluşturmak”

CHP lideri, toplanan vergilerin nereye harcandığının demokrasilerde büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi: “Hedefimiz bütçe plan komisyonu dışında bir kesin hesap komisyonu oluşturmak. Bunun başına muhalefetten birisi konulacak ve paranın denetimi birlikte yapılacak. İktidarın muhalefete kesin hesap komisyonunda hesap vermesi lazım. Büyük yatırımlar var. Yollar, köprüler yapılıyor ancak kim, nereye, ne yatırım yapılmış bilinmiyor. Bu doğru değil, demokratik değil. Demokrasi bir kurallar bütünüdür ve politikacılar olarak bütünlüğü sağlamak zorundayız. Vizyonumuz demokrasiyi geliştirmektir. Demokrasi yoksa ekonomik kalkınma da olmaz. Huzur olmaz. Yatırım olmaz. Yargı bağımsızlığı olmaz.”

Kılıçdaroğlu CHP’nin vizyonunun ikinci ilkesinin ise üretimi artırmak olduğunu söyledi. Devlet Planlama Teşkilatı’nın kapatılmasını eleştiren Kılıçdaroğlu, “Bir ülkenin ekonomisini sağlıklı planlayamazsanız kaynakları nasıl en verimli şekilde kullanabilirsiniz?” sorusunu yöneltti. Stratejik planlama teşkilatı kuracaklarını kaydeden CHP lideri, ara eleman eksikliğini çözmek için de organize sanayi bölgelerinde teknoloji liseleri açacaklarını ifade etti. Sadece üretmenin yetmeyeceğini, katma değerli ürün üretilmesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu bunun için de üniversiteler ile sanayi arasında iş birliğinin şart olduğunun altını çizdi.

“Güçlü bir sosyal devlet”

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Üçüncü bir vizyona ihtiyacınız var. Güçlü bir sosyal devlet. Güçlü bir sosyal devlet olmazsa barışı sağlayamazsınız. Hiç kimsenin aç ve açıkta kalmadığı bir Türkiye inşa etmek zorundasınız. Güçlü sosyal devlet, aynı zamanda kendi iç barışını sağlamış devlet demektir. Geleceği daha sağlıklı düşünen bir sosyal yapı demektir. Sosyal devlet toplumda zayıf olan kesimlere destek veren devlettir. Bunun için de aile destekleri sigortasını getireceğiz. Aile destekleri sigortasıyla hiç kimse kendisini yalnız hissetmeyecek, aç ve açıkta hissetmeyecek. Gelişmiş tüm ülkelerde uygulanıyor bu.”

Dördüncü vizyonlarının sürdürebilirlik olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, “Sürdürülebilirliği sağlayacak en önemli aktör yine devletin kendisi, ama devletin içindeki liyakatli kadrolar” diye konuştu.

CHP heyetinin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne ziyareti

Daha sonra ESİAD üyelerinin sorularını cevaplayan Kılıçdaroğlu, CHP heyetinin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne yaptığı ziyaretle ilgili bir soruyu şöyle cevaplandırdı: “Biz Türkiye’yi yönetmeye talibiz. Biz Türkiye’nin sorunlarına talibiz. Türkiye’nin sorunlarını çözeceğiz. Kuzey Irak’ta da Suriye’de de Mısır’da da… Mısır’a bakın ben iki eski büyükelçiyi gönderdim. Siyasi idam yapmamaları için düşüncelerimi aktarmalarını istedim kendilerinden. Mısır’ın siyasi idamları yapmaması lazım. Dolayısıyla Kuzey Irak’ta terör var. Terörün sonlanması lazım. Terörle mücadelenin sadece silahla yapılması yeterli değil. Çünkü bunu yıllardır deniyoruz, bir türlü önleyemiyoruz. Bunun güçlü bir politik arka yapısının olması gerekiyor. Ayrıca biz Büyük Ortadoğu Projesi olarak tanımlanan fakat Türkiye için sorun yaratan proje yerine Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı’nı kurarak bütün Ortadoğu ülkelerinin katılımıyla, daha sağlıklı bir zemin oluşturmak istiyoruz.”

Cumhurbaşkanı ile ittifak liderleri nasıl çalışacak?

Yeni seçilecek cumhurbaşkanının çok büyük yetkilere sahip olacağını hatırlatan CHP lideri, “Benim şahsi düşüncem, zaten eğer bir cumhurbaşkanı seçilirse ittifakı oluşturacak bütün liderler de orada olmak zorundadır. Bir kişinin kararıyla bu işler olmaz. Ne dedik? Akıl, akıldan üstündür. Bir kişinin kararıyla değil, temel konularda ittifak ile, ittifakı oluşturan siyasi partiler karar verecek. Siyasi partiler olarak bir araya geliriz. Millet İttifakı olarak hepimiz ülkemizi düşünüyoruz. Bir araya geliriz, temel konularda karar veririz ve o kararı kamuoyu ile paylaşırız. Kararın altına birisi imza atacaksa, kendi aramızda önce bir karar, sonra o karar Resmi Gazete’ye giderken cumhurbaşkanı imzasıyla gider. O zaman hem liderler arasında güven hem cumhurbaşkanıyla halk arasında güven sağlanmış olur. Benim şahsi kanaatim bu. Bunu henüz diğer liderlerle paylaşmadım.

ESİAD toplantısının ardından Basın Konseyinin “Basının Sorunları ve Beklentiler” konulu toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, daha sonra Çeşme Cumhuriyet Meydanı’nın açılışına katıldı.

