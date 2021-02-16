Kılıçdaroğlu: 13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan'dır

Kılıçdaroğlu, ölümlerden Erdoğan’ın sorumlu olduğunu söyledi.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çoğu güvenlik görevlisi 13 Türk vatandaşının Kuzey Irak’ın Gara bölgesinde öldürülmesiyle ilgili olarakCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a beş soru yöneltti.

Partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda Salı günü konuşan Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a “Bölücü terör örgütünün tam 5,5 yıl elinde tuttuğu vatan evlatlarını kurtarmak için 2015 tarihinden bu yana Cumhurbaşkanı olarak ne yaptınız” diye soru sordu.

23 Haziran 2019’da tekrarlanan İstanbul yerel seçimleri öncesinde PKK lideri Abdullah Öcalan tarafından yazılan mektuba atıfta bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Terör örgütünün başı Abdullah Öcalan’dan seçimlerde size yardımcı olması için mektup dilenirken, neden vatan evlatlarının serbest bırakılması için çağrı yapmasını istemediniz? İstanbul seçimleri sizin için 13 vatan evladından daha mı kıymetliydi?” diye sordu.

İnsan hakları örgütlerine çağrı yapıldı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD’nin eski başkanı Donald Trump için “dostum Trump” dediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, bu dostluğu “vatan evlatlarımızı terör örgütünün elinden kurtarmak için” neden kullanmadığını sordu. Kılıçdaroğlu ayrıca 13 Türk vatandaşının serbest bırakılması için, daha önce benzer hadiselerde sorunun çözümüne katkı sağlamış ulusal ve uluslararası insan hakları örgütlerine çağrı yapmanın Erdoğan’ın aklına gelip gelmediğini sorusunu yöneltti.