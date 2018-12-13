HABER

Kılıçdaroğlu, 213 gündür eylemde bulunan işçileri ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.12.2018 17:39 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkartılan ve 213 gündür fabrika önünde eylem yapan işçilere destek ziyaretinde bulundu.

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkartılan ve 213 gündür fabrika önünde eylem yapan işçilere destek ziyaretinde bulundu. Bir süre, çoğunluğu kadın olan işçiler ile oturan Kılıçdaroğlu, "Şunu hiç kimse unutmasın. Türkiye'de kadınlar bir şeye itiraz ediyorlarsa, mutlaka sonucunu alırlar" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir kozmetik firmasında sendikalı oldukları için işten çıkarılan ve 213 gündür fabrika önünde işlerine geri dönmek için eylemlerini sürdüren işçileri ziyaret etti. Çoğunluğu kadın olan işçilere destek veren Kılıçdaroğlu'na, CHP Kocaeli Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet ve Tahsin Tarhan da eşlik etti. İşçiler ile birlikte oturan Kemal Kılıçdaroğlu, "Çalışanların Anayasal hakları var. Anayasa'da hiç kimsenin bir sendikaya zorla üye yapılamayacağı ve hiç kimsenin de bir sendikadan atılamayacağı yazıyor. Nasıl oluyor da sendikalaşmak isteyen bir grubun işine son veriliyor. Paris'te, Fransa'da, pek çok yerde 'İşte biz medeni ülkeyiz, biz model ülkeyiz, biz Avrupa Birliği üyesiyiz, biz Avrupa Birliği'nin gerçekten önemli aktörlerinden birisiyiz' diyorlar. Türkiye'ye gelince 'Efendim sendika kurulmasın?' oluyor. Ne olacak, niye kurulmasın? Senin ülkende kuruluyor, orada hak var, hukuk var adalet var. Sendikalar da pekala patronla oturup, sözleşme yapıyorlar. Türkiye'ye gelince 'Türkiye'de olmayacak' Niçin? Şunu hiç kimse unutmasın. Türkiye'de kadınlar bir şeye itiraz ediyorlarsa, mutlaka sonucunu alırlar" dedi.

Kendisinin her zaman işçilerin yanında olacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Herkes şunu çok iyi bilsin. Ben fakirin yanındayım, emekçinin yanındayım, alın teri dökenin yanındayım. Hakkı, hukuku ve adaleti savunanların yanındayım. Siyasi görüşü ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun emek en yüce değerdir. Emek kadar değerli bir şey yoktur. Alın teri kadar değerli bir şey yoktur. Kim alın teri döküyorsa, kim çalışıyorsa, kim öğretiyorsa, kim evine helal ekmek götürüyorsa, benim başımın üstünde yeri vardır. Ben sonuna kadar onların haklarını savunacağım, her yerde ve her ortamda. Buraya işçilere destek vermek için geldim. Biz parti olarak her zaman, her yerde, her ortamda sizin yanınızda olacağız. Sizin haklarınızı savunacağız. Biz patronlarla konuştuk. Konuşmaya devam edeceğiz. Sendikacı arkadaşlarımız diyorlar, 'Fransa'ya ulaştık'. Biz de ulaşmaya çalışacağız. Size haklarınız teslim edilinceye kadar sizin mücadelenizin yanında olacağız" diye konuştu.

Yüzü paramparça olan gencin inanılmaz değişimi!Yüzü paramparça olan gencin inanılmaz değişimi!
Erdoğan: Kaza tüm boyutları ile incelenecek sorumlular ortaya çıkarılacak (Geniş haber) Erdoğan: Kaza tüm boyutları ile incelenecek sorumlular ortaya çıkarılacak (Geniş haber) 
Kılıçdaroğlu, 213 gündür eylemde bulunan işçileri ziyaret ettiKılıçdaroğlu, 213 gündür eylemde bulunan işçileri ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'yı sarsacak iddia! 'Koray Aydın her an istifa edebilir'

Ankara'yı sarsacak iddia! 'Koray Aydın her an istifa edebilir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nı açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nı açıklandı

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İkram sanıp yediler, hesabı görünce şoke oldular

İkram sanıp yediler, hesabı görünce şoke oldular

İlginizi Çekebilir

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçti

CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçti

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

İttifakta 'WhatsApp' çatlağı! MHP'li başkan gruba eklenince ortaya çıktı

İttifakta 'WhatsApp' çatlağı! MHP'li başkan gruba eklenince ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'de İstanbul yarışını bitiren poz

Yarışı bitiren poz! İşte İstanbul adayı

Yasin Kartoğlu kimdir?

Yasin Kartoğlu kimdir?

Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ziyareti açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ziyareti açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Kritik görüşmeden ittifak çıktı! İstanbul, Ankara ve İzmir...

Kritik görüşmeden ittifak çıktı! İstanbul, Ankara ve İzmir...

Temel Karamollaoğlu: Asgari ücretin en az 2 bin 400 lira olması gerekir

Asgari ücretle ilgili flaş çıkış: En az 2 bin 400 lira...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.