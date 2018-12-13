Kılıçdaroğlu, 213 gündür eylemde bulunan işçileri ziyaret etti

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkartılan ve 213 gündür fabrika önünde eylem yapan işçilere destek ziyaretinde bulundu. Bir süre, çoğunluğu kadın olan işçiler ile oturan Kılıçdaroğlu, "Şunu hiç kimse unutmasın. Türkiye'de kadınlar bir şeye itiraz ediyorlarsa, mutlaka sonucunu alırlar" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir kozmetik firmasında sendikalı oldukları için işten çıkarılan ve 213 gündür fabrika önünde işlerine geri dönmek için eylemlerini sürdüren işçileri ziyaret etti. Çoğunluğu kadın olan işçilere destek veren Kılıçdaroğlu'na, CHP Kocaeli Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet ve Tahsin Tarhan da eşlik etti. İşçiler ile birlikte oturan Kemal Kılıçdaroğlu, "Çalışanların Anayasal hakları var. Anayasa'da hiç kimsenin bir sendikaya zorla üye yapılamayacağı ve hiç kimsenin de bir sendikadan atılamayacağı yazıyor. Nasıl oluyor da sendikalaşmak isteyen bir grubun işine son veriliyor. Paris'te, Fransa'da, pek çok yerde 'İşte biz medeni ülkeyiz, biz model ülkeyiz, biz Avrupa Birliği üyesiyiz, biz Avrupa Birliği'nin gerçekten önemli aktörlerinden birisiyiz' diyorlar. Türkiye'ye gelince 'Efendim sendika kurulmasın?' oluyor. Ne olacak, niye kurulmasın? Senin ülkende kuruluyor, orada hak var, hukuk var adalet var. Sendikalar da pekala patronla oturup, sözleşme yapıyorlar. Türkiye'ye gelince 'Türkiye'de olmayacak' Niçin? Şunu hiç kimse unutmasın. Türkiye'de kadınlar bir şeye itiraz ediyorlarsa, mutlaka sonucunu alırlar" dedi.