Kılıçdaroğlu: 23 Haziran'da her şeyi kontrol edeceğiz

23 HAZİRAN SEÇİMLERİ



Önümüzde seçimler olacak. Biz YSK'dan aynı sandık, aynı seçmen, aynı heyet, aynı zarf... 4 pusuladan biri nasıl yanlış hala anlatmadılar. Sandık başında görev yapacak arkadaşlarımıza broşür vereceğiz, o sandıkta o kullananların listesini vereceğiz. Her türlü önlemi alacağız. Her şeyi kontrol edeceğiz. Ekrem Bey projelerini açıkladı. 23'ünde hepimizin görevleri var, tatile gidenlerin de görevini yapmasını lazım. Her şey çok güzel olacak diyorum.