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Kılıçdaroğlu, 3 Ekim'de Çanakkale'de olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 16:18 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Ekim Çarşamba günü, bir dizi açılış ve toplantıya katılmak üzere Çanakkale'nin Biga ilçesine gelecek.

Kılıçdaroğlu, 3 Ekim'de Çanakkale'de olacak

Safiye TARI GÜNER/BİGA(Çanakkale), (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Ekim Çarşamba günü, bir dizi açılış ve toplantıya katılmak üzere Çanakkale'nin Biga ilçesine gelecek.
Biga ilçe Belediyesi tarafından yapımı 22 milyon TL'ye mal olan Halk Pazarı, Katlı Otopark ve Hal Binası'nın açılışları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gerçekleştirilecek. ilk olarak saat 13.00'de Biga Belediyesini ziyaret etmesi beklenen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu saat 13.30'da Halk Pazarı, Katlı Otopark ve Hal Binası'nın açılış töreni için Halk Pazarı mevkiine geçecek. Açılış programının ardından Biga TSO hizmet binası karşısında Hayvancılık Teknolojileri Fuarı etkinliğine katılacak olan Kılıçdaroğlu saat 15.30'da Biga Atatürk Kültür Merkezi'nde sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarla Türkiye ekonomisindeki son gelişmeleri değerlendirecek. Kılıçdaroğlu, STK ve Muhtarlarla toplantının ardından Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde vatandaşlarla bir araya gelecek.
Tüm Biga halkını açılış törenine davet eden Biga Belediye Başkanı CHP'li İsmail Işık, "22 milyon liraya tamamladığımız üç büyük yatırımımızın açılış törenini yapacağız. Bigamıza böyle önemli alanlar kazandırdığımız için çok mutluyuz. Bigamızı doğru yatırımlarla ve doğru planlamalarla geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz. Açılışın ardından da Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Biga Atatürk Kültür Merkezi'nde sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar buluşmasında Türkiye ekonomisindeki son gelişmeleri değerlendirecek" dedi.

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Kılıçdaroğlu, 3 Ekim'de Çanakkale'de olacak

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